【譚炳文設靈】胡楓羅蘭難掩傷感送別故友　李香琴女兒透露母親身體近況

▲ 胡楓和羅蘭送別譚炳文。（林宇翔攝）

有「配音王」之稱的譚炳文月初離世，今日（9月21日）於紅磡世界殯儀館為譚炳文設靈拜祭，並將於晚上舉行追思會，炳哥生前多位好友均有前來送別最後一程，其中包括有謝賢、胡楓、羅蘭、鮑起靜等多位資深藝人，另，炳哥好友李香琴的女兒亦代母親來拜祭。

今日到來送炳哥最後一程還有阮德鏘、鄧英敏、尹飛燕、吳雨、劉錫賢、黃夏惠、陳榮峻、謝賢、胡楓、羅蘭、薛家燕、汪明荃等。

▲ 鮑起靜。（林宇翔攝）

「修哥」胡楓跟羅蘭姐約黃昏到達靈堂，向炳哥致哀後，二人一同跟傳媒談及心情，羅蘭姐修哥難掩傷感之情，對炳哥離世依依不捨。

羅蘭姐傷感表示：「不止是記掛，因為大家一齊工作十幾年，雖然知道他不舒服，但不知原來是患癌，我們約在大半年前見過面，他沒說自己有病，或者也不知自己有癌病。」

▲ 車淑梅和丈夫張文新。（林宇翔攝）

羅蘭姐指跟炳哥以往一星期演出三至五晚《歡樂今宵》，故很多難忘事，但沒辦法，人生就是如此。

修哥則無奈指：「我們未入行已相識，因炳哥以前電影公司有個工會，我常上去打乒乓球球，故已相識。炳哥不在，令我很傷心，知他是長期病患，但不知他有肺癌，故很是比較難過。」

修哥亦指彼此太多難忘事情，但今日已講不到，也不想多講。

▲ 李香琴女兒（林宇翔攝）

李香琴女兒代母親出席

另外，炳哥好友李香琴現時同樣身體抱恙，女兒代琴姐來到靈堂，她向傳媒表示有把炳哥離世一事告知琴姐：「因為她精神不好，聽段沒有甚麼表示。這也是好事，她不知道老拍檔離開，而炳哥一直在她心中。」

另外，記者問及琴姐近況，李香琴女兒稱媽媽身體不錯：「可是記不起東西，像個小朋友一般，好開心。」

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記者：游艾維