的總幹事等涉賄選開審   控方指被告涉收賄投票予楊全盛

▲ 的士司機從業員總會幹事李林昌等人涉賄選，案件今於東區裁判法院開審。(林欣樂攝)

2016年資訊科技界功能組別的立法會選舉疑涉及賄選，廉署早前起訴17 人，其中1名的士司機從業員總會幹事、1名的士司機及其女兒早前否認串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人等罪，案件今（21日）於東區裁判法院開審。控方庭上透露，被告涉收受賄款，投票給該屆資訊科技界功能組別候選人楊全盛。

3名被告依次為的士司機從業員總會幹事李林昌（47歲）、會員陳俊成（60歲）及其女兒陳曉彤(31歲)。

3人同被控1項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，控罪指，他們於2016年4月27日至9月4日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向陳俊成、陳曉彤及陳俊成的另外兩名家庭成員和陳曉彤的友人提供每人1,000元，作為該5人投票予某候選人的誘因。

陳俊成及陳曉彤另各被控1項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，兩項控罪指，兩父女分別於2016年5月21日，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而接受1,000元作為他們投票予某候選人的誘因。

控方在庭上透露，案中被告涉收受賄款，投票給2016年資訊科技界功能組別候選人楊全盛。控方又透露，該屆立法會選舉中，何君堯亦有參選地區直選，而各被告曾經whatsapp收過何君堯的照片，惟控方無直接證據指何君堯涉案。翻查資料，該屆資訊科技界功能組別選舉另一位候選人為莫乃光。

控辯雙方承認事實指，涉案被告為香港電腦分會、香港電路及系統兼電訊分會成員，而該兩會均隸屬電機暨電子工程師學會（簡稱IEEE）。2016年資訊科技界中選民總數為12,086人，其中有5,000人為IEEE會員，而當年新增的選民有6,600人。

負責功能界別的選舉事務主任張敏怡供稱，其工作之一為核實申請人是否符合選民登記資格。控方向張展示各被告所填寫的選民登記表格，張確認表格上有填寫各人所屬的電機暨電子工程師學會（IEEE）名稱，並有提供會員號碼，但該學會的英文全名「Institude of Electrical and Electronic Engineers」卻一致地填錯為「Enginees」。張另指出，選舉事務處職員因知道他們填寫的是IEEE，故接受各人申請。聆訊明(22日)續。

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記者：林欣樂