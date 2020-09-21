【馬會主席】陳南祿自小居跑馬地與賽馬結緣　憶年少行船經歷獲啟發

▲ 馬會主席的陳南祿。

今年6月接任馬會主席的陳南祿，接受馬會刊物《駿步人生》專訪中。在專訪中，他分享了過去65年的人生體驗，包括年少時曾經行船看世界歷時4個月，又分享商界實戰經驗。原來陳自小居於跑馬地，可謂與賽馬甚有淵源。

陳南祿小時候住在跑馬地一幢5層高的樓宇，與馬場一同成長，笑指自己讀書時已經研究馬經。他1987年成為馬會會員，其後晉身董事會，今年6月擔任馬會主席。對他來說，「馬照跑很代表香港」寓意馬向前跑，香港亦向前行，香港和馬會都一起向前。陳認為現在的環境很具挑戰性，包括去年的社會運動、新冠肺炎，但馬會沒有因疫情而取消賽事，他感謝港府、馬會人員、馬迷等的配合。

陳南祿又提及年少行船的經歷。他1974年入讀香港大學，從未出過國的他利用大學一年級的悠長暑假，登上香島輪船公司一艘排水量4,000多噸的貨船，由香港出發前去菲律賓、印尼，經過新畿內亞水域抵達澳洲，再從昆士蘭省去墨爾本；回程再經菲律賓、台灣然後返抵香港，全程超過4個月。「當時從未攞過護照，從未搭過飛機，從未去過外國，見到同學有機會到外國旅行就很羨慕」。

他憶述，當時他是船上年紀最輕的船員，「20歲生日都是在船上渡過。」旅程當然算不上舒適，貨船一出公海便不時暈浪、但對於少年的他已是無比新奇，行船亦令深受啟發「只要你願意思考，就有很多解決方法。沒有錢坐飛機，那坐船也是可以的。」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒