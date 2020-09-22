【嚴母育兒】劉璇4歲仔從未嚐雪糕糖果朱古力　體操皇后洗腦式教仔主動拒吃垃圾食物【多圖】

▲ 前體操皇后劉璇在節目《新生日記2》分享其嚴格育兒法。

內地綜藝節目《新生日記2》正在熱播，節目除邀請陳小春一家三口外，還有前體操皇后劉璇一家三口，而應采兒和劉璇拍攝時同懷第二胎。最近一集播出劉璇對5歲兒子王企韜的飲食心得，丈夫王弢帶同炸雞等美食測試兒子的定力，一律遭兒子拒絕，很多觀眾大讚劉璇培養孩子健康飲食的方法。

41歲前體操皇后劉璇與丈夫王弢，以及5歲兒子王企韜一家三口參與拍攝《新生日記2》。劉璇拍攝時正懷有第二胎，隨着節目播出，劉璇連日來分享當時懷孕的情況，包括她在微博發放挺著巨肚做倒立一字馬的孕照引起熱議。

▲ 劉璇的細女剛於上月出世。（微博圖片）

兒子︰我只吃健康食物

最新一集節目中，劉璇表現岀對兒子的「洗腦式育兒法」，尤其針對兒子的飲食，堅持要在3歲保持健康飲食。劉璇的丈夫王弢在節目中測試兒子的定力，邀請了好友張紹剛上門作客，並帶來炸雞等美食。

▲ 劉璇挺著巨肚倒立引來熱話。（微博圖片）

劉璇見狀非常淡定︰「他不吃，他吃我準備的食物。」張紹剛無言以對，4歲的企韜亦堅定回答︰

炸的我不吃，我只要健康的食物。

兒斥花生餅乾是「糖衣炮彈」

一家三口食飯時，兒子的餐點是紅黃綠三色蔬菜，期間爸爸王弢不斷以餅乾、花生誘惑兒子，卻遭兒子斥責是「糖衣炮彈」。

兒子企韜表示，從未食過啫喱、雪糕、朱古力、糖果、餅乾及曲奇等零食，王弢心痛兒子連那些食物是怎樣也不知道。

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劉璇堅持天然食物 夫不認同

劉璇大讚兒子自律，已懂得分辨甚麼食物可多吃、甚麼不該吃，但王弢卻認為太嚴苛，可以淺嚐少許其他食物，「他太可憐……別人過生日都吃一大塊蛋糕，他都沒怎麼吃。」劉璇卻堅持小朋友應該從小打好身體基礎，長大後身體會較好，想吃甚麼都可以。

小孩還是吃天然（食物）比較好……三歲前是一個很關鍵的階段，他的腸胃和牙齒，都需要控制好。就像我一樣，我很自律，我知道在甚麼階段，做怎樣的事最重要。

▲ 劉璇教導兒子只能吃天然食物。（微博圖片）

丈夫︰劉璇克己克制別人

王弢表示，劉璇很愛孩子，理解她對兒子的出發點是絕對正確，又形容她是個克己能力超強的人，甚至正嚴控自己也不自知，「同時她會要求別人克制自己。」他仍在觀察兒子真是自律地克己，還是半推半就服從。

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責任編輯︰林綺玲