岑子杰遇襲案 兩男接載施襲者判教導所及囚46個月

▲ 岑子杰及其友人羅國偉就遇襲案，早前到區域法院作供。(經濟日報資料圖片)

民陣召集人岑子杰去年8月與友人在佐敦餐廳內遇襲，2名涉接載施襲者離開的男子早前被控串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪，其中16歲被告經審訊後被裁定罪成，同案被告則較早前已認罪。16歲被告今（21日）於區域法院被判入教導所，同案被告由於僱用及指使未成年人士犯案，罪責較高，加上襲擊公眾政治人物，而且行動精密及有預謀，判監46個月；2名被告另各被判停牌18個月。

16歲首被告早前經審訊後，被裁定串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、及未獲授權而取用運輸工具2罪成；另承認1項沒有第三者保險而使用車輛及1項駕駛時無駕駛執照罪。

同案次被告羅建華（30歲），案發前任職售貨員，較早前已承認串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三者保險共3項罪名。

法官今判刑時指，案件邪惡及嚴重，雖然在案件中事主岑子杰沒有受傷，證人羅國偉亦只受到輕傷，但這只是因為羅國偉勇敢，否則案發時施襲者手持牛肉刀及棒球棍，造成的後果會非常嚴重，而且事件中施襲者使用失車，亦備有面罩及武器，事後亦換下車輛車牌，屬於精密行動，而且目標更是公眾政治人物。法官強調，任何人亦不應因為政治緣故而襲擊他人。

法官續指，雖然16歲被告案發時為15歲10個月，但不會接納年輕為本案求情理由，而感化官雖建議判入勞教中心，但較之本案罪責，刑罰會過輕，考慮到被告性格及過往行為，最終判被告入教導所，另判處停牌及不准考取駕駛執照18個月。

就著次被告的判刑，法官指次被告的罪責明顯比較為高，加上次被告將行動中較為重要的職責交由未成年的首被告，顯示次被告才是行動領導，而且首被告案發時沒有駕駛執照，車輛亦沒有購買第3者保險，危及其他道路使用者的安全，而襲擊針對公眾人物及僱用未成年人士犯案均是加刑因素，判次被告監禁46個月，另停牌及不准考取駕駛執照18個月。

案情指，去年8月29日，次被告駕駛車輛接載首被告及2名印巴裔男子，由屯門前往佐敦。首被告尾隨岑子杰與友人羅國偉到佐敦德興街1間餐廳，及後以手機聯絡次被告後離開。其後2名印巴裔男子進入餐廳向岑與友人施襲，羅國偉被人以棒球棍打了前臂3下。事後首被告駕駛車輛接載施襲者離去。次被告收取了5,000元報酬，另給予了首被告3,000元報酬。

油尖重案組偵緝督察徐浚銨於庭外表示，警方正全力調查施襲者及其他涉案人士，惟現階段不便公開調查細節。

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記者：王仁昌