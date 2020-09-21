【馬會主席】陳南祿商界打滾40年為企業拆彈　成功背後全靠20字真言

▲ 馬會主席陳南祿分享成功背後全靠20字真言。(《駿步人生》圖片)

現年65歲的陳南祿今年6月接任馬會主席，擁有40多年商界經驗的他日前接受香港賽馬會刊物《駿步人生》專訪，分享在太古、港龍及國泰航空經歷一個又一個風急浪高的時刻，自言如擔任公司醫生「救火」。問到一次又一次拆彈成功的背後，其成功秘訣在於20字真言「老闆英明、同事能幹、夥伴合作、顧客支持、唔關我事」。

陳南祿曾出版過7本中文書及一本英文書，更計劃下一本推出旅遊書，但就從沒有想過推出自傳。他自謙表示「因為冇乜嘢可以講」，又笑言可以推出一本有相當厚度的白紙，「給人當拍紙簿用」。

但事實上，陳南祿的經歷實在是一個又一個的故事。

深信「窮則變」理念 公司醫生為國泰拆彈

陳南祿1977年在港大大學畢業後加入太古集團，先後在太古、港龍及國泰航空工作共33年。其「舊東家」國泰近年面臨經營困局，陳南祿分享當年他在國泰處理危機的往事，認為自己像一名醫生，

最好的醫生不是幫你做手術的那一個，而是令你不用看醫生的那一個，(處理危機)要有很好的準備，要有一套應對危機的方法。如果一間公司的價值觀是對的，便跟隨這個價值觀去做，當然你本身要自強，同時保持樂觀態度，危機一定會過去的。

1997 年 5 月，國泰宣布旗下空中巴士Ａ330-300 因引擎安全問題停飛，佔國泰機隊總數差不多五成。「早上 7 時做新聞簡報會，宣布當天要開始停航，那個決定很容易做，因為安全第一」，問題是如何善後已訂位的客與貨，停飛影響巨大。

接踵而來的特大危機，包括亞洲金融風暴、同年年尾香港出現禽流感、1998年香港新機場開幕大混亂、1999年國泰航空機師工潮、2001年震驚全球的「美國九一一恐襲」、2003年的「沙士」等，對航空業都構成極大打擊，無怪乎陳南祿笑說：「所以你會發現，97 年前，我的頭髮是比較多的。」

「窮則變」的道理永恆不變。陳南祿憶述2001年「九一一事件」後，國泰在2002年初推出「萬張機票贈全城」活動，讓香港人邀請海外親友來港探親旅遊，藉以帶動香港的餐飲零售業，同時推廣香港。「我們派了500萬份申請表，收回100萬份，最後送出1萬套機票，這在18年前是很震撼的，這條橋，後來很多人也想抄襲。」

成功秘訣在於20字真言

馳騁商界 40 年，於 2018 年退休的陳南祿，經常被人問及有何成功秘訣。他概括為20字真言：

老闆英明、同事能幹、夥伴合作、顧客支持、唔關我事。

最後4個字的深層意義，在於團隊精神。「一個人怎可能懂得處理那麼多事情？必需依靠每個人出力，才能推動公司到一個好環境上。」



此外，自80年代開始，陳南祿公餘時間在香港大學商學院教授企業管理課程，至退休後正式獲邀成為教授；同時也在個別海外大學講課，包括日本上智大學。他形容備課需時，如要寫下大概400頁講義，但他仍十分喜愛並珍惜回饋社會的機會，

我到了這個階段，最大的貢獻不再是幫一間公司賺錢，而是怎樣幫助年輕一代。我跟你分享我走過這樣的路......你未必同意，也不需要同意，但這可能會幫你行少很多冤枉路，或者避免了不必要的麻煩。

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責任編輯：蘇文軒