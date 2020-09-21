【小一自行收生】疫情下跨境生整體申請料減少 有北區大埔小學單日收表量不跌反升

▲ 新界校長會副主席的朱偉林預期今年受疫情及社會事件影響，整體跨境生交表數量一定會減少。(經濟日報資料圖片)

疫情下跨境生復課無期，影響預備明年升讀小一的跨境生來港意慾。小一自行分配學位階段今日首日收表，北區及大埔均有小學指單日收表數量多過去年整體，其中北區鳳溪第一小學已收到逾100份申請表，但該校身兼新界校長會副主席的朱偉林預期今年受疫情及社會事件影響，整體跨境生交表數量一定會減少，視乎個別學校情況。

朱偉林表示，其學校今日單日收到逾100份申請表，部分跨境生速遞交表，因應教育局行政指令推小班教學，小一自行分配學額減少至50，按首日收表量，為平均2個學生爭1個學位，比去年整個自行收生階段收表量不過百的嚴峻情況，今年相對平穩，估計今年報讀人數有望上升平均3人爭1位。

早年曾到內地招收跨境生、近年「轉型」豐富英語環境以針對本地生需要的大埔三水同鄉會禤景榮學校，校長李小寶亦指今日收表量已多過去年整體，形容情況比以往理想，而跨境生申請人數已逐年減少，去年僅2、3名在校就讀的跨境生弟妹報讀，昨日則暫無跨境生交表。

朱偉林預計今年跨境生整體交表量會比去少，以及首選報讀北區小學，「整體學額競爭會較小，但部分受歡迎學校仍然會爭崩頭，亦有部學校收表數目減少」，他知悉部分準小一生計劃留班、即讀多1年幼稚園高班（K3），或先在內地升讀小一，待疫情緩和及通關後，相信會有部分學生選擇回港升小。

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記者：馮琪雅