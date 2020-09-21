朱嘉盈、鄧飛為參選功能組別　豪花逾50萬元

▲ 朱嘉盈的選舉開支合計逾51萬元。（資料圖片）

立法會換屆選舉雖然押後一年，但參選人仍須在本月29日前申報選舉開支。當中參選功能組別的鄧飛和朱嘉盈均下重本，花逾50萬元，但鄧飛的開支全數由教聯會埋單，其主要開支是選舉廣告，用了約37萬元；而無人資助的朱嘉盈則花了27萬元找人設計選舉工程，選舉廣告亦花逾13萬元。

不少參選人近日陸續向選舉事務處提交選舉開支申報，暫時來說，花費最多的，是擬代表建制派出戰資訊及科技界、日日煮（DayDayCook）創辦人朱嘉盈，合計51.5萬元，其中7月的選舉工程設計費，已花逾27萬元，包括拍攝不同類型的視頻，以及設計橫幅、單張等，另花逾13萬元用於選舉廣告。

▲ 鄧飛的選舉開支全部由教聯會埋單。（鄧飛Facebook圖片）

至於擬出戰教育界，挑戰葉建源的教聯會副主席鄧飛，亦花8千元做形象設計，拍攝選舉相片則花6萬元，而其選舉廣告開支為37萬元，單是印刷8萬份郵遞小冊子已花15萬元，拍攝參選片段則用了近10萬元，社交網站專頁帖子製作及推廣則花費8萬元。

同樣是功能組別，現任議員花費則較少，批發及零售界邵家輝共花約10萬元。紡織及製衣界鍾國斌則花了5萬6千元。鄉議局劉業強則只用了2300元；航運交通界易志明僅花約900元。

港府7月31日宣布押後選舉時，並宣布政府會向已招致選舉開支的候選人，按申索指引支付款項和退回案件，若參選人的提名不獲選舉主任接納，政府不會為其支付相關款項。