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【新冠肺炎】新增源頭不明個案定期到頌富街市　市民指不太擔心

社會 22:24 2020/09/21

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頌富街市T Market。(黃傑偉攝)

本港新冠肺炎疫情未平，今日（21日）新增兩宗本地個案。其中一宗源頭不明，患者為一名60歲菲傭，她上周五起發病，傳染期曾到過天秀墟剪髮，髮型師要送往檢疫，而患者每星期都有一、兩天到頌富街市買餸，由於早前亦有個別個案曾到同一街市買餸，防護中心會到街市派發樣本樽測試。

TOPICK記者下午到頌富街市，街訪陳先生表示不太擔心，因街市已做足防疫設施，如體温探測及酒精供應，但為安心，會少點到街市。

街訪陳先生。(黃傑偉攝)

從事電力工程的霍先生認為，只要做足防疫準備便沒問題，自已很少到街市，寧願買外賣。

從事電力工程的霍先生。(黃傑偉攝)

菜檔檔主謝小姐同樣表示不擔心，因街市有探體温機測量，自已有戴口罩及搓洒精，認為疫情已受控。

菜檔檔主謝小姐。(黃傑偉攝)

餅店檔主何小姐則表示很擔心，因街市之前也有個案，而上次做測試後沒有結果通知，不知道原來不通知代表無感染，而且聽聞會有第4波爆發及疫症已變種，所以十分擔心。

餅店檔主何小姐。(黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉

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