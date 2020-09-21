AI裝備減能源消耗　港燈鴨脷洲大樓奪「重新校驗（實施階段）慳神大獎」　

▲ 港燈營運董事鄭祖瀛（左5）與工程師團隊對港燈獲頒「慳神大獎」感到鼓舞，認為是對公司致力為環保的一份肯定。（圖片由港燈提供）

港燈鴨脷洲電燈大樓在環境局及機電工程署共同主辦的「慳神重新校驗大比拼2019」的中，獲得機構組別「重新校驗（實施階段）慳神大獎」。港燈營運董事鄭祖瀛指，獲獎是對公司致力為環保出力的一份肯定，電燈大樓部分設備經已老化，因此提供機遇採用更有效率的系統，連同人工智能裝備，達到優化的運行效果。

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港燈指，鴨脷洲電燈大樓配置的電腦化系統控制中心與其它系統環環相扣，屬公司的其中一個營運樞紐，惟大樓落成多年，設備需進行翻新和提升表現，再加上大樓內須增添一間數據中心，工程團隊遂藉此機遇，調節並優化系統，尋求和設計更佳的運行方案。

港燈介紹稱，由於新加設的數據中心配置有專用空調機組，須時刻維持適當溫度去確保對溫度敏感的電子設備運作暢順，團隊遂決定在數據中心內不同的伺服器機櫃內加裝智能感應器，透過人工智能系統按照實際情況，去調節空調機組內風扇的轉速和使用空調機組的數量，既提升用電效率，亦減少整體能源消耗。

港燈亦提及，在更新大樓空調系統方面，除由原有的「風冷式」系統升級至較為環保節能的「水冷式」系統，及將帶式驅動的空氣處理機組更換為配備高效電動機的可變速電子整流風扇外，基於公司須時刻確保供電的穩定和可靠，部分工程人員及其他支援人員須輪班或於辦公時間以外工作，更新工程亦為各獨立辦公區域增設「加班掣」。

員工可自行調節辦公時間以外的冷氣供應，而當室外環境降至一定溫度，系統更會自動改為透過鮮風櫃提供自然冷卻，節省用電。連同多項提升照明設備能源效益的項目，大樓的用電量較之前明顯下降。

此外，港燈說，今年上半年已為超過100家企業完成能源效益審核，並透過「智惜用電關懷基金」批出超過380宗申請，為有需要客戶提供紓緩措施及改善能源效益和電力安全；而「智惜用電樓宇基金」則批出22宗與能源效益相關樓宇工程的申請，資助金額共達港幣630萬元。

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記者：陳曉瑩