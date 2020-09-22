【末世綠洲】隕石襲地球謝拉畢拿護妻兒逃亡　借影片發放正能量：無論多艱難都可捱過

▲ 謝拉畢拿主演及監製的電影《末世綠洲》，災難逃生之旅充滿血淚。

《末世綠洲》（Greenland）由《白宮淪陷》（Olympus Has Fallen）系列動作男星謝拉畢拿（Gerard Butler）主演及監製。今回他不再是救總統的大英雄，而是在隕石撞地球末日當前保護妻兒的男人。身兼監製的他表示今次著重對人性的深刻描寫而非視覺特效帶來的震撼。

來自蘇格蘭的謝拉畢拿，07年憑著漫畫改編的特技動作片《戰狼300》（300）在荷里活彈起，而《白宮淪陷》系列（2013、16及19年）的3部動作片，更是他近年的代表作。但今回他不再是在恐襲當前拯救美國總統的特工，而是還原為一個以保護妻兒為使命的丈夫及爸爸，角色比以往的打不死英雄貼地得多。

▲ 戲中的末日處境恐怖：無數高溫隕石，於24小時內墜落各地，摧毀一切。

由救總統到保護妻兒

由《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）Ric Roman Waugh執導，影片講述彗星「奇克」撞擊地球，其碎片變成無數高溫隕石，於24小時內墜落各地，摧毀一切，極有可能令人類滅絕。

此時，全球唯一可避過這場空前浩劫的方法，就是逃到位於北極圈格陵蘭的庇護站。結構工程師John Garrity（謝拉畢拿飾）與分居妻子Allison（Morena Baccarin飾演），雖然知道生存機會渺茫，仍盡一切努力帶著獨生子Nathan（Roger Dale Floyd飾演）拚命逃往格陵蘭。

「其他災難片的重點往往是放在怪物的造型或出現、災難特效，又或是保護總統的驚險過程。這部片就不同，以普通人經歷災劫的心路歷程、逃難時如何面對各種衝擊為重點，這也是我喜歡這部片的地方。」50歲的謝拉畢拿說劇本中的情感已很真實，這一點絕對是其他災難片少見的。

▲ 曾演《死侍》的巴西藉女星Morena Baccarin，飾演主角妻子Allison。

到格陵蘭避難

他指出，今回他的角色並非action hero，戲開首彷如家庭劇的處理手法，講述主角夫婦如何面對婚姻破裂。

影片就透過主角一家人的視角看天災降臨時眾人如何驚恐忙亂，而在此生死時速之際，有人會勇敢地展現英雄行為，也有人惶恐得變成懦夫。

▲ 災劫當前，人人為了去格陵蘭避難而不惜一切。

謝拉畢拿就認為：「主角一家人都是英雄，因為他們都是為了彼此的安危展現無比的勇氣。」

他直言有兩幕戲他特別深刻：「其中一幕，當大家知道隕石殺到埋身時，因為只有主角一家合資格去格陵蘭的避難所，沒有此逃生機會的鄰居紛紛懇求主角帶走他們的子女，盼有一綫生機。本來是歡樂的派對，突然變成生離死別的場面，我拍的時候，都感覺到很傷感。」

▲ 謝拉畢拿欣賞影片透過災難處境而對人性有深刻描寫。

另一場戲，則是當男女主角知道不大可能安全抵達避難所時對兒子說的一段話。「對白大意是，也許我們避不過劫數終需一死，但能夠跟愛自己的家人一起，相信已是最好的安排了。」可見這位荷里活硬漢也有相當感性一面。

呼應現實

身兼電影監製的謝拉畢拿指出，監製的身份令他對故事的了解更全面： 「所以，我不會單純從自己的角色出發，只求自己有發揮，我更希望影片整體上出色。」

回顧過往演員生涯，謝拉畢拿就說人年紀漸大，所演的電影角色也有所成長：「這並不意味著我會放棄動作片，只是希望拍多些有意義的作品吧了。」

就像這部災難片，碰巧今年世界各地天災頻仍，新冠肺炎疫情更是衝擊全球，他就覺得劇情彷彿呼應現實，而這部片也帶出正面訊息：「無論處境有多艱難，都有機會捱過它。」（ 上映日期：9月24日）

記者：胡慧雯