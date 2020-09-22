【新冠肺炎】4人限聚令、食肆營業限制等防疫措施　延長7天直至10月1日

▲ 林鄭月娥宣布延長本周四到期的防疫措施7天，直至10月1日。

行政長官林鄭月娥今早 (22日）出席行政會議前會見傳媒，她表示過去一周錄67宗確診個案，當中三分之二屬輸入個案，扭轉第三波本地個案的趨勢，只有7宗屬源頭不明，其他屬早前確診者的緊密接觸者，顯示疫情持續緩和。

她又指，社區仍有隱形傳播鏈，呼籲市民不要鬆懈，又說早前曾稱短期難以放寬防疫措施，包括4人限聚令、食肆營業限制、4人限桌令等，今日（22日）宣布延長本周四到期的防疫措施7天，直至10月1日。食衞局局長明日會召開記者會交代。

對於社會關注本港是否需要加強嚴控輸入個案，林鄭月娥強調本港已實施非常嚴厲的入境防措施，自3月底除豁免人士外，非香港居民不准入境，所以輸入個案以香港居為主，亦有多重措施防止，包括機場入境需接受病毒檢測結果才可入境，即使結果呈陰性仍要家居強制檢疫14天。

她又指，針對風險較高的地區，政府早前訂立第599H章 《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》，衞生防護中心正審視名單內10個地區以外的高風險地區受制同一規例，當有結果會向社會公布。

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記者：陳子謙