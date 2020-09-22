【學樂器】3歲幼兒學鋼琴無法彈歌　導師苦惱難聽指令：應該點樣教？

▲ 導師苦惱如何教3歲幼兒學鋼琴。

不少家長為讓孩子「贏在起跑線」，從小就培養他們多元化興趣，學樂器更是必不可少的一環。不過，年幼孩子手指肌肉發展未成熟、理解能力亦有限，要學樂器往往會遇到困難。近日有鋼琴導師就在社交網站投稿，請教如何教3歲幼兒彈鋼琴，引來大批網民熱論。

有鋼琴導師在facebook專頁「樂器‧補習導師Secrets」投稿，請教網民如何教3歲幼兒彈鋼琴，他表示，自己已試過不同方法教，但孩子都無法彈到一個段落。

我上堂可以用其他教具教佢拍子、認音，但去到彈琴佢就難聽指令……

導師又指，上課時花太多時間用教具，又沒有時間教孩子彈，令孩子只懂拍子和認音，但仍無法彈琴，反問「不如去啲幼兒音樂班仲好？」

網民揶揄：在媽媽肚中已經要學

帖文引來網民熱論，大多網民都在揶揄，「一出世就要識啦，呢啲基本嘢」、「3歲學音樂考唔到鋼琴演奏級、樂理8級、作曲編曲基本上可以砍掉重練」、「3歲應該要學識同Mozart、Bach通靈㗎啦」、「我識得啲朋友嘅仔女喺阿媽個肚嗰陣已經學緊啦！一出世就可以去考試了」。

不過，亦有網民表示，3歲手指未夠力，只會彈壞手型，「個BB學又辛苦、老師教又辛苦，家長何必咁樣做呢」、「3歲應該開開心心咁玩，試咗唔鍾意係冇辦法嘅，迫佢只會令佢討厭樂器」、「5歲用一日學嘅嘢，3歲可能要花一星期，點解唔5歲先學，要浪費佢六日時間？玩下聽下歌唔得咩」。

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責任編輯：王明芳