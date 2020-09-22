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【食用安全】牙膏蓋發霉比馬桶污糟10倍　台灣實測不同類型牙膏蓋含菌量

食用安全 10:34 2020/09/22

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台灣實測不同類型牙膏蓋含菌量。

香港天氣潮濕，家裏的物品容易發霉，但有沒有想過牙膏蓋上一點一點的霉菌，或可從口腔入侵體內？台灣《TVBS》就找來輔英科技大學保健系助理教授實測，了解不同種類的牙膏蓋會否有不同的含菌量。結果發現大開蓋的牙膏菌落數最多，甚至比馬桶污糟10倍。

《TVBS》找來輔英科技大學保健系助理教授李政達實測，發現不同類型的牙膏蓋含菌量有差異：

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最誇張的是完全開蓋的牙膏，菌落數達1.8萬，比馬桶污糟10倍。而李教授見到結果亦表示：「嘩，理論上應該拿來殺菌的東西，現在長滿霉菌。」

李政達就著結果解釋，由於漱口水是密封式，而旅行裝牙膏及擠壓式牙膏封口小，所以細菌量會比較少。而掀蓋式牙膏因為大開蓋，較容易被污染，同時容易讓微生物進到牙膏蓋部份。至於見到一點一點發霉的大開蓋式牙膏樣本，則明顯受青霉菌污染，所以含菌量最高。

李教授指，牙膏可殺死特定的菌，例如葡萄球菌、鏈球菌、大腸桿菌等，但就無法抑制霉菌。如牙膏蓋受到霉菌污染，可入侵牙膏裏，並從口腔進入體內，引發血液與神經毒，嚴重可致命。故市民應盡量保持牙膏蓋乾燥，小心病從口入。

教清潔發霉家居用品報道：

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責任編輯：羅嘉欣

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