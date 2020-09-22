【新冠肺炎】消息：本港今日新增約9宗確診個案　不設疫情記者會

▲ 消息：本港今日新增約9宗確診個案

本港新冠肺炎疫情似有緩和，消息指本港今日（22日）新增約9宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。本港昨日（21日）新增6宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，其餘2宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，1宗屬於源頭不明個案。

源頭不明個案是一名60歲菲傭（個案編號：5035），與僱主居於天水圍天晴邨晴海樓。詳情即看：【下一頁】

香港大學公共衞生學院一名28歲女研究員早前確診新冠肺炎後，衞生防護中心要求港大於相關地方採集環境樣本。發現確診個案工作地點採集的37個環境樣本中，有14個對新冠病毒呈陽性反應，包括其所用電腦及椅子。詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩