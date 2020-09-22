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【媽媽自強】唐寧後悔年青時未有好好學英文　兩孩之母為子女決心重拾課本：不可以再懶了

娛樂 10:42 2020/09/22

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

唐寧立志要好好學習英文。

靚媽唐寧不時開Live與粉絲會面分享生活點滴，包括她與子女的生活點滴，唐寧最近為自己訂下了新目標──學英文，更會每星期開Live公開做英文練習的過程。

事因唐寧最近貼出9歲兒子的功課，指當中題目有很多連自己也不懂答。她坦言悔恨以前學英文總是半途而廢，因此計劃每星期開一次做英交練習的Live，以公開練習過程向自己施壓，以此為鞭策。

【天涯俠醫】唐寧重溫昔日演出憶一件憾事　童顏靚媽不再只為事業：要考慮小朋友

唐寧表示不懂得做兒子的練習。（唐寧IG圖片）

唐寧於社交平台貼出兒子的練習，並表示自己有很多題都不懂得回答，因而她決心要好好學習。

她說：

我要為自己做一件事。其實一直以來有一件事我是很希望做到，便是學英文！但總是沒有辦法＂的起心肝＂去學，小時候沒有好好去學，長大後更害怕去學，就算有多少人願意陪著我幫我，只要他們稍一不看着我，我便會逃避去學習，令他們灰心失望。

現在連仔仔3年級時的練習，也有很多不懂回答。所以我打算一星期在FB開一次做英文練習live，希望以公開練習，來給自己一點壓力。我會從小學4年班練習本開始，希望一星期能升一級，如果大家不怕悶便陪著我學習吧！我不可以再懶了！

【天涯俠醫】16年前眾花旦演靚醫護　羨妮唐寧麗淇GiGi變靚媽施嬅躍升影后

唐寧享受親子時光。（唐寧IG圖片）

唐寧自8歲起經朋友介紹而成為童星，至今接拍過逾百部影視作品，參演過《戀愛自由式》的游穎、《大唐雙龍傳》的師妃暄以及《天涯俠醫》的夏曉晴等角色深入民心，備受觀眾愛戴。

事業發展順利的唐寧現為兩孩之母，育有9歲兒子俊俊和5歲女兒嗡嗡，同時兼顧家庭和事業的她從不覺吃力，盡力做好演員和媽媽的角色。

放工後的唐寧愛享受家庭樂，除了陪他們一起做功課外，也會與他們齊齊玩音樂和烹飪，十分快樂。

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