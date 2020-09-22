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【秋天飲食】秋天乾燥最易傷肺和咽喉忌大補 多吃滋潤食物加強身體吸收力

保健美顏 11:38 2020/09/22

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外天切忌大補。

今天是二十四節氣中的秋分，秋分之前的日子，陽氣燥盛，經常雷聲大作，無端大雨，但秋分過後，陽氣消退，天氣漸轉陰性，也鮮會打雷了。作為晝夜時間相等的節氣，在養生飲食中，也應該本着陰陽平衡的規律，滋潤養陰，養肺養陰是秋季養生的重點，以迎接冬天的來臨。

炎熱的夏季終於過去了，迎來了金風送爽的秋天。秋天是一年四季中身體感覺最舒服的季節，也是身體進行調整的季節。在夏天，人們常常因為氣候悶熱而導致食慾不振、睡眠欠佳、身體消耗等，引致元氣受損，而秋天正好趁着胃口好轉、精神舒泰，宜及時調養身體。

人們傳統上都認為，秋冬應及時進補，但由於夏天已對身體造成損耗，故秋天的飲食不適宜馬上進行大補，因會損害身體元氣，飲食方面最好有個過渡期，以溫和滋潤的食物為主，平五臟、生津養陰。待初冬來臨，身體的吸收力加强，才可以真正進補。

秋天的氣候乾燥，最易傷肺和咽喉，尤其是新冠肺炎疫情期間，大家更加要小心。這個季節，應多吃生津滋潤的食物，少吃煎炸熱毒辛辣之物，多吃水果蔬菜。秋天的蔬菜水果品種豐富，梨、柚子、木瓜、提子、蓮藕、蓮子、白果、百合、番薯、芋頭、西洋菜等，都是滋潤的蔬果。此外，雪耳、白菜乾、羅漢果、霸王花、南北杏、沙參、玉竹等，都是秋天煲湯的好材料。飲料方面，最適宜每晚喝一杯蜂蜜水，既能清熱滋潤，又可防衰老、防治便秘和咽喉乾燥。

全文刊於《經濟日報》，原題為「秋分之後」

撰文 : 方曉嵐 陳家廚房

養生 蔬果

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