【怒炒印傭】辭退印傭姐姐卻被財務公司騷擾 港媽要求代工人還款嚇破膽【附處理方法】

▲ 有港媽被財務公司追債，要求代工人還錢。

「日前，我剛炒了我家的印傭姐姐，你可有任何同事或朋友即將移民離港，她們的外傭需要另覓新僱主？」友人M小姐找我。

「姐姐所犯何事？」

「向大耳窿借錢。上周初我收到一份繳款通知書，收件人是我，信內寫着我的外傭全名和欠債金額，沒財務公司名字，只有追債人姓氏和電話。我向工人姐姐了解，她聲淚俱下承認此事，解釋家有意外急需金錢周轉，才向財務公司借貸，她跪下求我不要解僱她。其實，她替我工作只有8個月，剛上班的第三個月，她已因家鄉親友發生意外，向我借糧2,000元。我見她工作勤快，對我父母友善，若另換女傭又要破財，只好勉為其難幫她一把。當時我已千叮萬囑她不能借高利貸，否則一定辭退她。

過了兩天，我收到手機短訊和電話滋擾，是另一財務公司通知我工人欠債未還。追問之下，原來她共向3間財務公司借貸。我不能再留用她了！

辭退女傭後，大耳窿仍不停騷擾M小姐，要求她代前工人還款，否則會上門找她一家麻煩，把她嚇破膽。

先去報警備案，並通知大廈管理處加緊留神，也可安裝室外閉路電視。另一方面，盡快通知入境處已與外傭終止合約，把證明文件傳真給財務公司。為防電話滋擾，一律把不明來歷的來電封鎖。

有些外傭會偷取僱主的信件，向大耳窿提供住址和銀行存款資料，所以不應讓外傭擁有家居信箱鑰匙。為免受滋擾，有僱主索性不安裝家居電話。如外傭經常避接來電，或躲起來接聽電話，僱主便要多加留神。

辭退外傭和工資補償，可致電勞工處勞資關係科查詢。

全文刊於《經濟日報》，原題為「借多多，邊個還？」