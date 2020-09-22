【七公主】江嘉敏為《金宵大廈2》試破格短髮造型　無奈因檔期無緣參演

▲ 江嘉敏宣佈無緣參演《金宵大廈2》。（Instagram圖片）

TVB小花江嘉敏近年劇接劇拍攝無停手，近日她就忙於為新劇《七公主》開工，而另一邊亦有傳江嘉敏會演出《金宵大廈2》。昨晚（9月21日），江嘉敏表示雖然已為《金宵大廈2》試造型，但因兩劇撞期，最終都無緣參與拍攝。

▲ 江嘉敏為《金宵大廈2》試造型。（Instagram圖片）

去年大熱劇《金宵大廈》的續集《金宵大廈2》開始拍攝，演員陣容一直受外界注目。江嘉敏在社交平台貼出兩張短髮照片，戴上假髮的她為《金宵大廈2》試造型。

不過她卻宣佈因撞期不會參與拍攝：「我短頭髮好唔好睇先？呢排無論係fans，記者朋友，做專訪定做電台訪問嘅時候，大家都會問我幾時開《金宵大廈2》。我唯有係到同大家講聲，係今輯嘅《金宵大廈2》我冇緣同大家見面嚕。」

▲ 江嘉敏為《金宵大廈2》試造型。（Instagram圖片）

但江嘉敏已於早前為《金宵大廈2》試造型，她亦很感激同事為她設計髮型：「但我都好多謝監製同編審諗起我，都好多謝我兩位髮型師知道我係《金宵大廈2》同《七公主》嘅角色形象相距好大，都好落力幫我搵短嘅頭髮俾我試，希望我可以順利同時拍好兩套劇。」

江嘉敏亦指現時會專心拍攝最後一星期的《七公主》，並會努力增值自己等下一個好的機會。