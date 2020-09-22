【新冠肺炎】許樹昌指本地個案有減少但不明源頭個案有時較高　本港疫情仍存在變數

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為本港疫情存在變數。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，行政長官林鄭月娥今早宣布4人限聚令、食肆營業限制等防疫措施，將延長7天直至10月1日。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本地個案的數目有下降趨勢，惟來歷不明的比例有時會較高，而歐洲國家如英國、法國、西班牙等地開始爆發新一波疫情，呼籲港府定時更新高風險國家名單。

許樹昌今早（22日）接受電台節目訪問時指，現時本地個案的數目有下降趨勢，惟來歷不明的比例有時會較高，故本港疫情仍存在變數。然而，近日輸入個案比例較高，當中英國、法國、西班牙等地開始爆發新一波疫情，加上當地天氣轉涼，擔心當地疫情會很嚴峻，建議特區政府因應全球各地疫情發展，定時更新高風險國家地區的列表。

至於下周四（1日）是中秋節和國慶日，他預料屆時會沒有大型慶祝宴會，但如只是舉行相關儀式，並可控制入場人數，亦可減低風險。他又指出，6月放寬社交距離措施可能是「放得太鬆」，相信當局今次會謹慎處理，指個人認為如果疫情穩定，相信政府會考慮在下月中秋節後將限聚令等放寬至6人，但強調最理想當然是本地「零確診」，惟目前仍比較遙遠，故港府要平衡抗疫需要和業界生存空間。

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記者：郭詩詩