【廚具新登場】Tefal全新推出三款智能高速煲售$1,398起　多達22種模式煮食更快更鮮味【附壓力煲詳情】

▲ Tefal 全新推出三款智能高速煲。（圖片由Tefal提供）

壓力煲雖然能縮短煮食時間，但在煮食期間維持在同一溫度及壓力，有機會失去傳統煮法的鮮味。廚具品牌Tefal全新推出三款智能高速煲具備獨家變壓提鮮技術，烹調時間比明火煮食快80%。既省時，又能保持食物鮮味。

一機多達22種預設烹煮模式

Tefal智能高速煲系列共有三款，養生智能高速煲火力強勁，主力處理貴價食材；球釜智能高速煲備特厚球釜內膽，適合預備全家日常飯菜；智能高速煲容量最大，最適合煲湯之用。

三款產品皆包含不鏽鋼及易潔內鍋組件、能保溫24小時，它們多達22種預設烹煮模式，能炮製多達十種「煮」意，包括煎、炒、慢煮、炆、燉、焗、湯、飯、粥及蒸，滿足不同家庭成員的口味。

獨有變壓提鮮技術

養生智能高速煲及球釜智能高速煲具備獨有變壓提鮮技術，於烹調過程中，會按照食材和溫度自動調整鍋內壓力，就如幫食材按摩，將味道迫入食材，不僅更省時入味，食材蛋白質還更易吸收。

三款產品介紹如下：

養生智能高速煲 HK$2,788

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這款有22種預設烹煮模式，配備3.5mm特厚球釜內膽之餘，亦配備IH磁應加熱技術，可全方位加熱，強大火力令全鍋受熱均勻，可精準控制煮食溫度。

不單煮飯粒粒飽滿香甜，煮肉類更可保留食物營養及最佳口感。處理名貴食材時，加上變壓提鮮技術，釋放鮮味，火候控制精準，煮出口感和鮮味兼備的養生佳餚。

球釜智能高速煲 HK$1,888

▲ 球釜智能高速煲（圖片由Tefal提供）

這款有22種預設烹煮模式，一鍵即煮，節省時間。另外，它配備3.5mm特厚球釜內膽，持久耐用，抗刮不沾鍋，傳熱效果更快及均勻。

智能高速煲 HK$1,398

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這款有17種預設烹煮模式，其容量達6公升，為同系列最大，特別適合煲湯，輕鬆裝下各種湯料，不滿溢。而且，這款產品備有安全排氣按鈕，用家不會直接接觸蒸氣，更為安全。

香港銷售點：豐澤電器、蘇寧電器、百老匯電器、永旺百貨、永安百貨、崇光百貨及千色CITISTORE等

查詢熱線：2395 3331

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責任編輯：王芷瑩