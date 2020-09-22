【滙豐股價】馬時亨指朋友對滙豐絕望離底不遠　不要以為可以很快彈兩成

▲ 馬時亨指朋友對滙豐絕望離底不遠，認為仍有下行壓力。

縱橫政經股壇多年的港鐵前主席馬時亨，在今年4月滙豐派息夢碎、跌穿40元時，說未見底。昨日，他說近日朋友對滙豐失望、甚至絕望，民間智慧是離底不遠了！

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馬時亨有一套民間智慧的觀股心得。滙豐4月宣布暫不派息，不少人都盤算是否趁低吸納時，他向《經濟日報》表示，大家應忍一忍手：「不覺得滙豐（股價）見底，多位朋友還致電，問何時撈底？即是很多人仍未驚，民間智慧，滙豐短期還有downside（下行壓力）。」

昨日，在消息滿天飛下，滙豐股價跌到29.3元的25年低位，《經濟日報》再問馬時亨，他說：「4月時是很多朋友打電話問我，應否買滙豐，現在是無人打過；最近，很多朋友表示對滙豐失望、甚至絕望，當人人都這樣時，即是滙豐見底機會很高了，相信離底不遠。」曾經擁有滙豐的馬時亨，坦言早於60元時已沽出，4月時已一股都無。

馬時亨認為，現時滙豐面對的變數是4月時沒有的，即是豬八戒照鏡，兩面不是人，中國對滙豐不好，王冬勝（香港滙豐副主席兼行政總裁）已力挽狂瀾，但仍救不到。但他說：「民間智慧，無人問（應否買滙豐）的話，是開始見底。」

「豬八戒照鏡 兩面不是人」

馬時亨又提醒，4月時已指有財力才好買滙豐，現時同樣有財力的話，可逐步吸入，因為可能到明年都無息，而且如果只是短炒，就不好了，「不要以為可以很快彈返兩成」。他說：「你現在30元買（滙豐），兩年後回頭看，這可能是低位。」他認為，滙豐要做大手術才可救到。

曾任財經事務及庫務局局長的馬時亨仍心繫政府，表示看淡香港經濟復甦速度，預計未來兩年政府持續出現財政赤字，建議中期而言應再研究引入銷售稅。

張華峰籲審慎 憂業務受限

不過，立法會金融服務界議員張華峰就提醒投資者審慎。他認為，若《環球時報》指滙豐被列入《不可靠實體清單》的消息屬實，意味滙豐將來或不可在中國境內投資、從事進出口、甚至相關人員被禁止出入境，滙豐會再受打擊。

張華峰指，今次新冠疫情下，內地是恢復得最快的經濟體，未來市場大部分都朝向內地，如往後出入口及貿易有所限制，對滙豐影響將非常大，亦是長久性的。

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撰文 : 傅流螢