【魔雪奇緣】18,000呎《Frozen夢幻特展》11月登陸香港　必搶3萬張早鳥優惠門票明早10時公開發售【內附訂購連結】

▲ 《Frozen夢幻特展》將於11月17日登陸香港，佔地18,000呎設有10個高科技互動主題區域，限售3萬張早鳥門票將於明天（23日）早上10時公開發售。

影史上最賣座的迪士尼動畫《魔雪奇緣》系列風靡全球大人小朋友，先前曾於於台北、韓國及上海等地先後舉行的《Frozen夢幻特展》將於11月17日登陸香港，展覽佔地逾18,000呎，設有10個高科技互動主題區域，限售3萬張早鳥門票將於明天（23日）早上10時公開發售，粉絲不容錯過。

▲ 《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站11月中旬強勢登場。（相片：主辦方提供）

是次《富衛保險主要贊助： Frozen夢幻特展》選址於毗鄰港鐵將軍澳站的將軍澳中心，還原了電影中的多個經典精彩場景：以全新造型登場的愛莎女王及安娜公主的「阿德爾女王加冕」、華麗經典的「阿德爾城堡」、動人邂逅的「浪漫鐘樓」、唯美動人的「冰雪世界」、神秘莫測的「精靈山谷」、迷霧籠罩的巨石陣、楓紅似火的「魔法森林」及浪漫懾人的「冰晶森林」等。配上高科技體感互動感應、音效及光影特效，齊齊展現神奇魔法！

是次展覽擁有不少高科技互動裝置，例如粉絲可於冰晶森林的互動投影區使用魔法召喚Frozen經典角色、於嚴寒冰山協助愛莎施展結冰魔法、於13米長的召喚區360度體驗愛莎受到心底聲音呼召的3分鐘夢幻畫面、於魔法森林裡追蹤到處亂竄的火精靈、於黑海投影區內化身愛莎踏過奇幻大海，經歷不一樣的互動沉浸式體驗、於未知之域的風、火、水、土四種幻彩光影特效下展現四大魔法。

其中特色包括：

多個大熱角色以1:1造型現身，帶來超真實驚喜魔法

過百件官方美術畫稿包括動畫角色設定 場景設計，親睹動畫背後最真實的製作場景

多個高科技體感互動感應、電影主題音效及炫彩光影特效，讓您置身女王的冰雪世界

期間限定店登場，讓粉絲把心愛角色的精品一擁回家

10大主題區全面睇 親身經歷魔雪奇緣之旅

1.冰雪王國之門

▲ 愛莎女王、安娜公主及小白將於展覽入口恭迎大家，體驗不一樣的魔雪奇緣之旅。（相片：主辦方提供）

愛莎女王、安娜公主及小白將於展覽入口恭迎大家，體驗不一樣的魔雪奇緣之旅。

2.冰晶森林

▲ 冰晶森林 - 與兩大主角愛莎及基斯托夫於漫天飛雪的浪漫森林冒險，共享甜美時光。（相片：主辦方提供）

▲ 參加者更可於巨型投影區大玩互動遊戲，觸碰屏幕上之雪球將可尋找不同角色，為魔法之旅揭開序幕！（相片：主辦方提供）

與兩大主角愛莎及基斯托夫於漫天飛雪的浪漫森林冒險，共享甜美時光。參加者更可於巨型投影區大玩互動遊戲，觸碰屏幕上之雪球將可尋找不同角色，為魔法之旅揭開序幕！

3.冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷

▲ 冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷 一群住在山谷裡的精靈們將會給愛莎魔法的解決之道，大家將可與不同角色合照。（相片：主辦方提供）

▲ 參加者可於嚴寒冰山協助愛莎施展結冰魔法，只需經過冰山即可近距離欣賞結冰動畫。（相片：主辦方提供）

▲ 環形魔法召喚區讓大家親身經歷愛莎受到內心聲音召喚的夢幻場景，勇敢踏上未知領域尋找真實的自我。（相片：主辦方提供）

一群住在山谷裡的精靈們將會給愛莎魔法的解決之道，大家將可與不同角色合照。參加者可於嚴寒冰山協助愛莎施展結冰魔法，只需經過冰山即可近距離欣賞結冰動畫。而環形魔法召喚區讓大家親身經歷愛莎受到內心聲音召喚的夢幻場景，勇敢踏上未知領域尋找真實的自我。

4.魔法森林

▲ 跟著聲音，來到了魔法森林的入口 - 魔法之境，巨石高聳入雲，經歷姐妹倆勇敢再出發找尋自我的情景。（相片：主辦方提供）

▲ 親賭4米高的石頭巨人及可愛的小白，更可親賭火精靈停留在小白手上的萌爆畫面，配上現場音效，尤如置身動畫世界。（相片：主辦方提供）

▲ 經過楓葉森林將可與到處亂竄的火精靈大玩捉迷藏。（相片：主辦方提供）

跟著聲音，來到了魔法森林的入口 - 魔法之境，巨石高聳入雲，經歷姐妹倆勇敢再出發找尋自我的情景。從魔法之境進入後，滿載火紅楓葉的魔法森林葉將可親賭4米高的石頭巨人及可愛的小白，更可親賭火精靈停留在小白手上的萌爆畫面，配上現場音效，尤如置身動畫世界。

而經過楓葉森林將可與到處亂竄的火精靈大玩捉迷藏。

5.黑海

▲ 參加者可化身愛莎一樣，於星辰之下施展強大魔法，馴服水精靈，並越過海面抵達未知之域。（相片：主辦方提供）

參加者可化身愛莎一樣，於星辰之下施展強大魔法，馴服水精靈，並越過海面抵達未知之域。本區大家可以如愛莎一般施展冰魔法踏過海面，體驗不一樣的魔力。

6.魔法森林女王愛莎（全新獨家）

▲ 於區內的場景燈光將不斷變化下，讓大家看到經過四大魔法考驗，以全新造型登場的愛莎。（全新）（相片：主辦方提供）

愛莎最終在未知之域找到真實的自我，魔法世界的第五元素，成為人類與魔法世界的橋樑。於區內的場景燈光將不斷變化下，讓大家看到經過四大魔法考驗，以全新造型登場的愛莎，在此可拍下超吸睛的打卡照片，萬勿錯過！

7.阿德爾女王加冕（全新獨家）

▲ 經歷充滿著愛與勇氣的魔雪奇緣精彩旅程，共同見証安娜公主於阿德爾的女王加冕典禮。（全新）（相片：主辦方提供）

經歷充滿著愛與勇氣的魔雪奇緣精彩旅程，共同見証安娜公主於阿德爾的女王加冕典禮。

8.浪漫鐘樓

▲ 於浪漫鐘樓親睹安娜與漢斯的定情場景，分享每個動人時刻。（相片：主辦方提供）

於浪漫鐘樓親睹安娜與漢斯的定情場景，分享每個動人時刻。

9.城堡迴廊

▲ 城堡迴廊將展出過百件美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計等，讓粉絲回顧一幕幕精彩情節。（相片：主辦方提供）

城堡迴廊將展出過百件美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計等，讓粉絲回顧一幕幕精彩情節。

10.城堡藝廊

▲ 人人化身畫匠憑入場券免費體驗互動親子繪畫，創作出獨一無二的畫作，更可印刷出來永久保存(需另收費)。（相片：主辦方提供）

人人化身畫匠，憑入場券免費體驗互動親子繪畫 ，創作出獨一無二的畫作，更可印刷出來永久保存（需另收費） 。

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站

日期：2020年11月17日至2021年2月28日

時間：每次體驗時間約90分鐘

（星期一至五）12:30pm - 8:30pm

（星期六日及公眾假期）10:30am - 8:30pm

地點：將軍澳中心G35

門票：

特惠票（3至11歲小童 / 學生 / 殘疾人士 / 65歲或以上長者）：最低價保證早鳥優惠138元（原價178元）

成人：最低價保證早鳥優惠138元（原價198元）

2歲以下小童：免費入場

早鳥優惠門票預售詳情

早鳥優惠日期：2020年9月23日 10am 至10月19日（只限3萬名額）

購票網站：

https://hk.trip.com/things-to-do/detail/30779349/?language=HK&locale=zh_hk

https://www.klook.com/zh-HK/activity/44832-frozen-2020-hk-earlybird/

記者：陸明敏