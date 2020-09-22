【2020中秋節】時尚居酒屋Zuma推中秋白松露美饌　打造期間限定露天庭園酒吧賞月

▲ 入秋之季，又是吃白松露之時。(餐廳提供)

位於中環的Zuma向以創意時尚的居酒屋文化為主題，餐廳本身設計夠Cozy，加上又有露天酒吧，是潮人的集中地。中秋佳節在即，餐廳將與法國氈酒品牌Citadelle聯手合作打造期間限定露天庭園酒吧，並以新任酒吧經理 Lorenzo Coppola 上任後首個雞尾酒系列譜開序曲。此外，踏入白松露的季節，餐廳亦精心準備一系列香濃馥郁的白松露佳餚。

▲ 在日本和牛片上綴以白松露來吃，好夾。(餐廳提供)

由9月30日開始，餐廳把露天庭園布置成一個充滿南法情調的環境，讓大家可悠閒地賞月，暫時忘卻城市的喧囂。

而部分雞尾酒也是期間限定，如Ringo Sour以Citadelle Reserve Gin 配上酸甜的青蘋果、雪莉酒及梅酒，帶有輕巧柔和的氣息；另外Suika Tonic以 Citadelle Original Gin 為基調，配以新鮮西瓜汁、西芹、七味粉及柚子有氣水，屬於進階版的Gin Tonic，不妨一試。

為迎接秋季，餐廳行政總廚更會炮製各款白松露菜式，均以單點形式於10月中供應，精選菜式包括：和風汁火灸吞拿魚腩、薄切海鱸配柚子松露油及火炙薄切和牛，清新的和風柚子醬汁簡單帶出白松露的香濃馥郁；松露牛油野菌釜飯更將白松露的精華滲透到每一口米飯，白松露迷不要錯過這一期一會的滋味了。

地址：中環皇后大道中15號置地廣場5及6樓

電話：3657 6388

記者：郭秀芳