  • 30°C
香港時間 : 2020922日 (週二) 12:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【2020中秋節】時尚居酒屋Zuma推中秋白松露美饌　打造期間限定露天庭園酒吧賞月

休閒 11:37 2020/09/22

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

入秋之季，又是吃白松露之時。(餐廳提供)

位於中環的Zuma向以創意時尚的居酒屋文化為主題，餐廳本身設計夠Cozy，加上又有露天酒吧，是潮人的集中地。中秋佳節在即，餐廳將與法國氈酒品牌Citadelle聯手合作打造期間限定露天庭園酒吧，並以新任酒吧經理 Lorenzo Coppola 上任後首個雞尾酒系列譜開序曲。此外，踏入白松露的季節，餐廳亦精心準備一系列香濃馥郁的白松露佳餚。

在日本和牛片上綴以白松露來吃，好夾。(餐廳提供)

由9月30日開始，餐廳把露天庭園布置成一個充滿南法情調的環境，讓大家可悠閒地賞月，暫時忘卻城市的喧囂。

而部分雞尾酒也是期間限定，如Ringo Sour以Citadelle Reserve Gin 配上酸甜的青蘋果、雪莉酒及梅酒，帶有輕巧柔和的氣息；另外Suika Tonic以 Citadelle Original Gin 為基調，配以新鮮西瓜汁、西芹、七味粉及柚子有氣水，屬於進階版的Gin Tonic，不妨一試。

為迎接秋季，餐廳行政總廚更會炮製各款白松露菜式，均以單點形式於10月中供應，精選菜式包括：和風汁火灸吞拿魚腩、薄切海鱸配柚子松露油及火炙薄切和牛，清新的和風柚子醬汁簡單帶出白松露的香濃馥郁；松露牛油野菌釜飯更將白松露的精華滲透到每一口米飯，白松露迷不要錯過這一期一會的滋味了。

地址：中環皇后大道中15號置地廣場5及6樓

電話：3657 6388

記者：郭秀芳

相關文章

【2020中秋節】山下菓子推4款卡通人物月餅　儲齊一套有紙燈籠手挽袋慶中秋
13:54 2020/09/17
【2020中秋節】山下菓子推4款卡通人物月餅　儲齊一套有紙燈籠手挽袋慶中秋
【外賣優惠】蘭桂坊5餐廳首推中秋外賣美食　自取享75折消費滿600元免運送貨【內附訂購連結】
11:30 2020/09/17
【外賣優惠】蘭桂坊5餐廳首推中秋外賣美食　自取享75折消費滿600元免運送貨【內附訂購連結】
消費資訊 消費種類 飲食資訊 中秋節 雞尾酒 菜式 中環 品牌 餐廳 酒吧

最高瀏覽

【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍
16:09 2020/09/21
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍
【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
15:48 2020/09/21
【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】