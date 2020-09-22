【明星扮靚】54歲李若彤化身健康教練　「小龍女」拍片教女士練胸肌小貼士

▲ 54歲李若彤化身健康教練，拍片教授操練胸肌小貼士。

今年出道剛好30年的李若彤，直到上個月生日的正日，才首度公開始的真實年齡，已經年屆54歲的她無負「最美小龍女」之名，一直保持最佳狀態示人。

外表比實際年青的李若彤可說是凍齡美魔女的最佳代表，她亦非常大方，經常在微博分享護膚保養心得，還有操練美好身段的秘技。而近年愛上健身的李若彤，在微博開設《健身小課堂》，拍片教授網民操練肌肉的方法，日前李若彤再次化身健身小教練，拍片教網民如何利用健康器材操練胸肌。

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李若彤教練胸肌

李若彤把影片名命為「健身小課堂」，是次她希望教觀眾借用健身室的機器來操練胸肌，而她亦特別提到，操練胸肌並非男生的專利：「胸肌不不僅對男生很重要，對女生來說一樣很重要。」

影片中李若彤特意提醒大家要注意的小細節，首先坐到位置上，第一時間要調整把手的高度，以及負重的重量，李若彤提到：「適合的重量就是，當你做到第十五下的時候，你感覺好辛苦啊，這個就是適合你的重量。」而把手的位置，要跟肩膊剛好平衡，不能太高亦不能太低，否則未能有效地操練到胸肌的位置。

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另一個重點，是呼吸要隨著動作，用力的時候要呼氣，收回來的時要吸氣。李若彤提醒手臂的推動不要過份用力，手臂不能完全伸直，要保留一點點彎曲，這樣才能正確的使用到胸肌，而非肩或者背部的肌肉。

最後的一個重點，李若彤每次操練這個動作，會每次做15下，停止30秒後再做，每次做三組就夠了。想隨小龍女健身的朋友，可以跟隨這個方法嘗試一下！

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