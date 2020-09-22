【匯豐股價】林盛斌$40買匯控自嘲「坐艇」　阿Bob曾自我勉勵：逆境總會過去

▲ 林盛斌貼上「坐艇」照自嘲。

林盛斌（Bob）向來在娛圈瓣數多，精於投資理財的阿Bob，曾分享於4月1日以$40一股買入了1200股匯豐（HKG: 0005）股票，近日匯豐股價有不少跌幅，成不少股民的熱話，而阿Bob在昨日更貼上身處遊艇照片，似自嘲「坐艇」。

林盛斌在今年4月1日，以40元一股購入1200股滙豐股票，不過之後滙豐股價跌破阿Bob的買入價，當時阿Bob在社交平台曾自嘲太衝動，不過回應傳媒仍對股價有信心，並表示如果可以打個和或賺少少已好滿足。

可是匯控股價近月不斷「尋底」，在昨日（9月21日）收市價為$29.3，阿Bob帳面已蝕近13000元。

▲ Bob貼出在遊艇照回應買入匯豐心情。(取自facebook)

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阿Bob昨日隨即上載自己赤裸上身在遊艇的照片，留言道︰「只要滙豐升返上嚟，我就買到（遊艇）㗎嘞！」

網民對阿Bob的發文，大多送上鼓勵，如「希望在明天」、「堅持就係勝利」，也有網民指或者可見$20，亦替阿Bob分析股價走勢。有網民留言：「留俾個孫都係一份心意。」阿Bob亦親回應：「一定啦！」

匯豐曾是不少港人的心水愛股，亦有不少名人加持捧場，可是股價曾歷大上落，獨立股評人胡孟青當年曾因滙豐跌至$33，在財經節目流淚，成為佳話。

▲ 阿Bob當年曾因生小孩要換樓而放掉手上的股票。(取自facebook)

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阿Bob亦曾表示，多年前買過滙豐，但因生小朋友時須資金周轉換樓才全部放售，至今年4月時才再度購入。不過股票市場常有升跌，股民也要計算風險，量力而為。

Bob曾分享逆市求生法

身兼多職的阿Bob，這一年在疫情衝擊下，也明白經濟會大受影響，他曾分享逆境求生法，在社交平台撰文，鼓勵有可能失去工作的人士，作出3個選擇，包括：搵工、開公司做生意，以及進修搵新出路。

▲ 阿Bob身兼多職亦擅於理財。(取自facebook)

他又指這一刻面對緊的問題不會比大家少，故不要再浪費時間、心機去埋怨，亦不要期望個社會有何政策措施會幫到你。

Bob強調：「自己條路，自己掌控；自己嘅人生，自己救！」、「疫情，逆境，總會過去，只係需要d時間，記住，個市停，個人GDP絕對唔可以停。」「各位，堅強，努力，加油！」