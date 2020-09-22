【富有定義】知慳識儉不吝嗇子女教育 鄭丹瑞：富有在於你腦袋有多少知識

▲ 鄭丹瑞指，富有是你的腦袋有多少知識。

閱報得悉李超人以「知識改變命運，對未來的期許」，用李嘉誠基金會的名義，首次同時向香港四間大學捐款，藉科技來提升實質競爭力，令我想起一件童年往事。

小時候，廳中有一個玻璃門的書櫃，是父親特別訂造，安放他的藏書。有一次，我在學校跟老師講起家中這個書櫃裏，放着一套大英百科全書、一套大美百科全書，老師拍拍我膊頭說：「你父親一定對你們未來有很大的期許，因為你家中有一個知識寶庫。」那陣只是小學生，不理解這些甚麼大英、大美百科全書的好處。「簡單解釋就係，當年你屋企擁有一個google search嘅hard copy。」好事之徒解釋得有相當準確。

升上中學之後，要做很多projects，我都是依靠這兩套百科全書提供的資料，才得到不錯的成績。後來，從母親口中才得知，這兩套百科全書價格十分昂貴，父親死慳死抵，分期付款，一定要買回來。「兩套書係貴，但係肯定可以喺學習上幫到佢哋幾兄弟姊妹，就乜都值回啦！」父親安慰母親說：「因為我相信，知識改變命運。」「這大概是你父親一生人買過最貴的東西。」母親笑說。

父母從來都是知慳識儉的人，最昂貴的投資，都放在我們幾兄弟姊妹身上——不是名牌（那陣也不流行名牌）、不是玩具，是知識。富有，不在於你銀行擁有幾多財富，而是你腦袋擁有幾多知識。

全文刊於《經濟日報》，原題為「知識改變命運」