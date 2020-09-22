【自私大嫂】大嫂狂咳無視提醒照抱1歲姪女　港媽：女兒現咳嗽發燒至39度

▲ 大嫂狂咳無視提醒照抱1歲姪女，港媽稱，女兒現咳嗽發燒至39°C。

新冠肺炎疫情持續，若有不適應盡量與人保持距離。惟有港媽分享。日前與丈夫及1歲女兒到奶奶家吃飯，席間大嫂因生病狂咳，更無視提醒，繼續與女兒面貼面玩，女兒翌日開始咳嗽，更發燒至攝氏39度。

有港媽於facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，稱每逢節日或親戚聚會，都會到奶奶家中吃飯。日前她一家三口前往奶奶家聚會，一進門已見與奶奶同住的大嫂因生病狂咳，「咳到聲都沙咗」，對方坦言自己生病。

該名港媽稱，當見到大嫂狂咳，又「哄到好近咁同佢（bb）玩同講嘢」，她就婉轉提醒，女兒過幾天就要打一歲針，不可以生病。惟對方卻只看了她一眼，就繼續和她女兒玩。而大嫂咳完又沒洗手，又碰女兒的小手。惟女兒「好鍾意食手」，遂立即抱起女兒，用bb消毒濕紙巾為她抹手。

未幾奶奶走過來抱孫女，之後直接將女兒給大嫂抱，該名港媽見狀，立即提醒「阿嫂病咗」，豈料奶奶卻稱「好少事，唔緊要嘅」，直接將女兒給大嫂抱，大嫂照抱，期間更與女嬰「面貼面」，港媽當場「黑晒面」，而大嫂當日沒再與她說話。

港媽稱，女兒當晚回家後有數聲咳，當日以為可能是熱氣，但翌日發現女兒發燒至39度，當時情緒好低落，

見到自己個女病，我真係寧願病果個係自己。

文章獲「我的極品四大長老」授權轉載。

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