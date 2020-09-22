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【樂園重開】香港迪士尼樂園宣布9月25日重開　「奇妙處處通」會員今日起可網上預約

社會 12:00 2020/09/22

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香港迪士尼樂園宣布9月25日重開。

受新冠肺炎疫影響，香港迪士尼樂園先後兩度關園，在6月中重開不足一個月後，因本港第三波疫情而於7月15日再次閉園至今。樂園今日（22日）宣布9月25日重開，重開初期逢周二及周四會暫停開放，進行深層清潔。

迪士尼樂園今日宣布，「奇妙處處通」會員可享一日優先預約入園，即今日（22日）起可預約，而其他賓客亦可於明日中午12時正開始預約。樂園重開初期一星期將開放5日，並於星期二及星期四暫停開放（公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外）。因應政府要求，樂園會繼續實施人數管制，並以採用網上預約入園系統，所有賓客均須透過香港迪士尼樂園入園預約網站， 以有效門票或會員卡，預約到訪日期。

樂園重開初期更推出三大優惠，包括香港居民享「三人遊二人價」入場優惠，詳情即看：【下一頁】

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整個香港迪士尼樂園度假區已實施防疫措施，並在所有高接觸量的地方加密清潔和消毒次 數。重開後，樂園各處的排隊區、餐廳（包括座位安排)、遊樂設施、以及其他設施，均會按政府最新指引，繼續實施社交距離措施。

另一主題樂園海洋公園已於剛過去的星期五（18日）重開，市民須經官網預約入場，園方亦實施一系列防疫措施，包括園區及遊樂設施容納量亦不可超過一半，並推出多項港人優惠。

此外，港府今日宣布延長本周四（24日）到期的防疫措施7天，直至10月1日，即酒吧、酒館、浴室、所有公眾娛樂場所，包括卡拉ok、夜店、夜總會、展覽場所、主題樂園、派對房間、游泳池，惟仍有營業限制；至於食肆堂食時間可延長至午夜。另外，4人限聚令會維持不變。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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