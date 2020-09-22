【親子活動】利園二期引入Tesla兒童電動車　完成任務可獲頒駕駛課程證書

▲ 美國Tesla電動車是不少人的dream car，現在就連小朋友都可一嚐坐上Tesla飛馳的樂趣。（官方圖片）

美國Tesla電動車深受歡迎，是不少人的dream car，現在就連小朋友都可一嚐坐上Tesla飛馳的樂趣。利園二期露天花園將於9月26日起化身成Tesla車場，商場引入了Tesla Model S兒童電動車，讓3歲至8歲孩童享受駕駛的快感，完成駕駛後可獲頒發Tesla兒童電動車駕駛課程證書及小禮物，今個中秋長假期，家長們不妨帶小朋友去放電。

▲ 賽道旁邊還設置了模擬電動車充電站。（官方圖片）

10月將有一連4天的長假期，家長們正為小朋友安排節目？利園二期會是一個不錯的選擇。利園二期露天花園將於9月26日至11月1日期間，為大家提供戶外及親子活動，逢星期六、日及公眾假期舉行「KIDS' Driving Playground沙灘派對」，場地布置了搖曳多姿的椰子樹、太陽傘、沙灘球、水泡等，以營造沙灘氣氛。

▲ 完成駕車體驗後，參加者更可獲頒發Tesla兒童電動車駕駛課程證書一張。（官方圖片）

同時將Tesla Model S兒童電動車引入商場，讓小朋友可親身感受駕駛Tesla的樂趣，賽道旁邊還設置了模擬電動車充電站，小小電動車可模仿真實的Tesla般到充電站補充能量。完成體驗後，參加者更可獲頒發Tesla兒童電動車駕駛課程證書及小禮物作留念。

於9月26日起凡於利園二至三期商戶或食肆消費，並收集電子小豬印章，即可憑1個小豬印章免費兌換Tesla兒童電動車駕駛體驗一節，每日名額有限，先到先得，額滿即止，詳情請參閱利園網站。

▲ 只要登記成為Lee Gardens會員，即可讓一位小童免費參加扭扭車駕駛體驗。（官方圖片）

除了Tesla兒童電動車，KIDS' Driving Playground亦準備了易於駕駛的扭扭車，同樣讓3歲至8歲小朋友參加，扭扭車需要駕駛者運用身體及軚盤控制車輛前進，趣味十足！家長只要登記成為Lee Gardens會員，即可讓一位小童免費參加。

記者︰Maria