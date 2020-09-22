【食道癌】男子吞不下飯求醫驚揭患食道癌　疑因一個壞習慣致一家三代同罹癌

▲ 疑因一個壞習慣，導致一家三代同罹癌。

食不下嚥可大可小，內地一名男子近日出現胸悶、腹痛、喉嚨不適症狀，甚至吞不下飯，求醫後發現患上食道癌。醫生詢問男子家族病史，發現男子的父親5年前同樣確診食道癌並因此離世，而他的姪子亦有癌前病變症狀。醫生相信，男子一家患癌，或與飲食習慣有關。

綜合內地媒體報道，福建泉州一名林姓男子近半年來，時常覺得胸悶、腹痛、喉嚨不適，起初以為可能是胃部或咽喉發炎，嘗試服藥但沒有好轉。近日更開始連吃飯時都難以吞嚥，到醫院檢查出患上食道癌，需接受手術。

經醫生詢問家族病史，發現原來男子的父親在5年前同樣確診食道癌，並在不到4個月時間就離世。而男子的41歲姪子今年接受健康檢查時，也發現「食管高級別上皮內瘤變」，亦即癌前病變，如置之不理將很快變成食道癌。

醫生判斷，男子一家三代先後出現相關症狀，可能與家人愛喝酒、喝熱茶，常常聚在一起喝幾杯有關。

每日飲用60°C以上熱茶 患食道癌機會增九成

美國一項研究曾指出，每日飲用60°C以上熱茶，患食道癌的機會大增九成。該研究於伊朗Golestan進行，追蹤約5萬名年齡介乎40至75歲喝茶人士的習慣。

結果發現，與每日飲用少於700毫升、低於60°C的茶的人，相比每日飲用逾700毫升高於60°C熱茶的人，患上食道癌風險高出九成；另研究的10年間，當中發現317個食道癌新個案，研究已於《國際癌症期刊》刊登。

據本港衞生署資料顯示，食道癌是本港十大癌症殺手，常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物，加劇到連流質食物也難吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

嘔吐

胸骨後胸部中央部位不適

背部肩胛骨之間部位不適

營養不良

體重顯著下降

罹患食道癌的高風險因素，包括年齡增長、吸煙、飲酒、超重和肥胖，而男性患癌風險也比較多。以下是預防或減患食道癌風險的方法：

不要吸煙

避免飲酒

保持健康體重和腰圍

恆常運動

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責任編輯：羅嘉欣