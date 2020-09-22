【新冠疫苗】全球疫苗公平分配計劃料有20億劑 156個國家參與3%人口將優先接種

▲ 156個國家參加全球疫苗公平分配計劃。

新冠肺炎疫情至今全球已有超過3,152萬宗確診，全球都期待疫苗面世。由世界衛生組織（WHO）等機構共同領導的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），預計在年底前取得20億劑疫苗，吸引156個國家參與，世衛表示將確保參與國家的3%高風險人口有優先接種。

「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）是由世衛、全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導，用以防止各國政府藏私COVID-19疫苗，並讓各國國內高風險族群能優先施打。

截至目前為止，全球已有64個高收入經濟體參加COVAX，涉及156個國家，中國也證實中方支持這個計劃。此外，歐洲委員會也代表27個歐盟成員國，以及挪威和冰島，採購疫苗，預計未來數日還有38個高收入經濟體加入COVAX。

COVAX目前已有已有9支候選疫苗，目標是在2021年底前籌獲、交付20億劑核准上市的疫苗。根據協議的文件，參與國將逐步收到疫苗，156國達成「標誌性」的疫苗協議，確保國家3%的高風險人口會優先得到疫苗，以保護脆弱的醫療體系和前線工作人員，第二批接種的是參與國20%較高危人士。

責任編輯：王明芳