【小鬼離世】黃鴻升收入全交爸爸　父親發現小鬼床底剩約10萬零用：連花錢時間也沒有

▲ 黃鴻升十分孝順。

台灣藝人小鬼黃鴻升在9月16日於家中意外過世，終年36歲。小鬼生前參與的節目《綜藝玩很大》的拍檔吳宗憲，在入圍電視金鐘獎分享會接受台灣媒體訪問時透露，黃爸爸在靈堂上所說關於小鬼黃鴻升的事情。

吳宗憲表示，小鬼30歲開始將全數收入交給黃爸爸，再由黃爸爸每月支付5萬台幣（約1萬港幣）用作生活費。

在小鬼意外過世後，黃爸爸收捨兒子遺物時，卻在床底發現自己給小鬼裝零用錢的信封，合共有37萬台幣（約9萬9千港幣）。

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▲ 小鬼把黃爸爸紋在胸口。（取自IG）

小鬼一直忙工作

這時，黃爸爸才知道小鬼一直忙於工作，連花零用錢的時間也沒有，吳宗憲聽後感到十分心痛。

去年2月，小鬼做健康檢查時驗出有三高，為了不讓爸爸擔心，在3個月內靠運動、戒澱粉瘦身，保持健康體魄，可是如今卻逃不過主動脈剝離意外離世。

▲ 小鬼與黃爸爸感情甚好。（取自IG）

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年少「大洗」獲黃爸爸糾正

18歲入行的小鬼，曾沉迷潮牌和玩具而每月花至少20萬台幣（約5萬港幣），更曾試過在巴黎3日內花78萬台幣（約21萬港幣）。黃爸爸看兒子缺乏理財觀念，於是出手糾正。

▲ 小鬼是潮流達人。（取自IG）

小鬼也曾在節目分享出道後因家人擔心其收入不穩，為了向爸爸證明有足夠能力，連續7年將提款卡、銀行印章全給爸爸保管，讓家人知道自己有多少收入，而黃父每月向小鬼發配5萬台幣（約1萬港幣）生活費用。

黃爸爸幫忙理財後，小鬼用6年存得4千萬台幣（約1千萬港幣），並用存款買下的豪宅，裝潢全依足黃爸爸喜好，現時房貸還有1千萬台幣（約260萬港幣）。

小鬼離世報導：https://bit.ly/3cw7Qwp

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