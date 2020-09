【2020中秋節】荃灣廣場開心賞月玩轉chill時空　打造5大光影打卡位迎中秋

▲ 荃灣廣場巨型CHEERS立體字,打造日與夜的絢麗打卡位,跟大家歡度中秋。

荃灣作為第一代衛星城市,各方面配套均完善,近年天橋網絡愈見發達而有「天橋之城」之稱,多條天橋串連起逾20個住宅、逾25個商場,並接駁區內兩個鐵路站:荃灣站及荃灣西站。而荃灣廣場位置優越,近年附近更有多個新樓盤落成,帶動更多人流,今年就以「Chill時空賞月『色』」作主題,以心形隧道、雲霧彩虹相框、巨型CHEERS立體字等打造日與夜的絢麗打卡位,跟大家歡度中秋。

中秋佳節將到,新鴻基地產旗下荃灣廣場主打「Chill能量」,即日起將其5樓戶外平台變身「Chill時空賞月『色』」賞月賞「色」好去處,為大家打造日與夜寫意拍照打卡位。

早前荃灣廣場的彩虹公園甫開放之際,即吸引無數區內區外的市民前來Check-in打卡,當中彩虹打卡巨牆及彩虹跑道的照片滿布Instagram,成為一時熱話。最近更新增另外3個打卡必到的七彩場景,包括Chill有愛心形隧道、Chill夢幻雲霧彩虹相框及巨型CHEERS立體字母打卡位。入夜更會加入絢爛霓虹燈效,更出「色」閃亮,為大家提供最佳賞月基地,為中秋節加添各「色」各樣新氣息。

更重要是為香港人打氣注入Chill能量,邀請各位一起躍進這七彩的Chill時空國度,暫時放下生活的繁囂,與摯愛提著燈籠,享受團圓賞月之樂。

▲ Chill有愛七彩隧道

1. Chill有愛七彩隧道

七彩發光心型框框,在漆黑的晚上為你拼出最動人的相框,站在其中即時能量滿滿,你就是同心軸中的焦點,或者跟至愛留倩影。在這花好月圓的季節,用手拼出屬於你們的第八顆心心,表達或是親情、愛情或友情的濃濃心意。

▲ 夢幻雲霧彩虹相框

2. 夢幻雲霧彩虹相框

一圈圈的七彩彈弓彷彿幻化成飛雲駕霧的天梯,踏上雲端後會否Fly Me To The Moon,讓大家近距離看見高掛的明月?快拉著同伴的手進入這「夢幻雲霧彩虹相框」,在雲與七彩彈弓之間遊走嬉戲,享受月光滿瀉的幸福好時光。旁邊用霓虹燈造成的字句,亦與打卡位互相呼應,讓人看過後會心微笑!

▲ CHEERS巨型字母

3. CHEERS巨型字母

「CHEERS巨型字母」利用了簡單的圖案和豐富的顏色,拼湊出充滿活力感的巨型字母打卡位,一於和摰愛大咧咧地站在字母前面擺出最潮Pose,或者穿插於字母之間鬼馬伸出頭來,最最最重要是數123後齊齊說聲「CHEERS」,展露最燦爛的笑容,快樂迎接中秋節!

4. 彩虹打卡巨牆

長22米、高4米的彩虹打卡巨牆Chill吸睛、超好拍!在明亮月光與七彩巨牆的有趣映照下,與同伴留下親暱倩影吧!

5. 彩虹跑道

在中秋節團圓飯之前,一家大小最適合來到彩虹跑道散散步,讓小朋友可以盡情奔跑,在一旁看顧的大人又可趁機蓆地而坐,一年容易又中秋,最重要是人月兩團圓!

▲ 「9月電影折」可享全場戲票半價優惠。

當「秋日消費賞」遇上「9月電影折」

與此同時,荃灣廣場的消費優惠賞不停,9月的「秋日消費賞」送出高達逾HK$400消費贈券,The Point by SHKP會員同時可享「快閃星期三」,於23/9及30/9憑任何消費HK$100,即可享3X積分,獲得雙重獎賞,讓你中秋佳節送禮饋贈親朋好友更豪爽!

難得出街Shopping或食飯慶節,何不看齣好戲再賞月?「9月電影折」任何商戶消費滿HK$100,同日於百老匯荃灣戲院購買正價戲票即享半價!只須出示The Point by SHKP電子會員卡,亦可享HK$30戲票折扣。於場內時裝服飾或運動及體育用品商戶消費滿HK$500,更可獲百老匯荃灣戲院電影換票證一張,為你提供全方位食買玩一次過瘋狂無限賞!

記者:Kristy