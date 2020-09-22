【放臭屁】西蘭花雞蛋含高硫化物易放臭屁　營養師拆解放臭屁6大原因【附食物名單】

▲ 營養師拆解放臭屁6大原因。

放臭屁總是令人尷尬，為什麼有些屁會臭，有些屁則沒有氣味？澳洲註冊營養師葉沃暉Roy Ip日前於Facebook專頁及Instagram拆解放臭屁的6大原因，其中提到進食西蘭花、雞蛋、洋蔥等食物，因為含有高硫化物故容易產生異味氣體。

為什麼你自己或身邊的朋友放的屁總是又濃又臭的呢？這次同大家簡單解釋一下其中6大造成臭屁的原因。

1. 食物不耐症和腸易激綜合症

比較普遍的包括有乳糖不耐症（Lactose Intolerence）和乳糜瀉（Coeliac Disease）。就以乳糖不耐症為例，患者的小腸含較少消化乳糖所需的乳糖酶（Lactase），未能分解的乳糖到達大腸，大腸中的細菌發酵乳糖而造成脹氣、異味氣體、肚瀉等症狀。

腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome）是香港最常見的腸胃病之一，病徵包括經常放屁、作嘔、消化不良、消瘦等。患者應調整飲食，跟從低FODMAP的飲食方法，減輕脹氣或肚瀉情況。

2. 便秘

都市人飲食都求快捷方便，水份、益生菌和膳食纖維的攝取量都比較少，形成便秘的情況增加。腸道蠕動緩慢，糞便在大腸滯留時間長，細菌大量繁殖及分解物質而產生異味氣體。

3. 高硫化物食物

腸道在消化高硫質食物的會產生異味氣體，而高硫質的食物包括：

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所以重要場合切記避免這些食物和避免大魚大肉了。

4. 藥物

某些藥物會導致脹氣，有的會影響腸道菌種的生態平衡，而產生異味氣體。例如抗生素會把病菌及益生菌一併殺死，缺乏益生菌會引致脹氣、便秘和臭屁等情況。而降膽固醇藥Statin和二型糖尿病藥Acarbose等亦會增加異味氣體排放。

5. 高纖飲食

纖維絕對是好東西！但當你一下子吃大量纖維而沒有增加相應的水份、益生菌及油份等。身體會不太適應，亦有機會形成便秘的情況。大量纖維會導致增加停留在大腸和細菌發酵的時間，造成異味氣體。

6. 腸胃發炎/疾病

細菌引致發炎情況，同時亦減慢了腸臟蠕動的速度，增長發酵的時間。另外腸道疾病如憇室炎（Diverticulitis）、腸梗阻（Bowel Obstruction）、大腸癌等亦會產生異味氣體及增加腸臟出血的機會。

** 蛋白粉飲得多，放惡臭雞蛋屁？

消化蛋白粉的的過程會產生硫化氫（Hydrogen Sulfide），是臭屁的主要成份，而大部份蛋白粉亦含有乳糖，所以有乳糖不耐症的你要懂得如何去選擇合適自己腸道的蛋白粉。

文章獲「註冊營養師 葉沃暉 Roy Ip」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜