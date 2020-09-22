【背後辛酸】鐵支廢物隨處抛棄　清潔姐姐遭刮傷留5吋長疤痕

▲ 鐵支廢物隨處抛棄，清潔姐姐遭刮傷留5吋長疤痕。

疫情下許多清潔工人仍緊守崗位，默默付出。不過，社會上總有欠缺公德心的垃圾蟲，將垃圾隨處抛棄，不但增加清潔工人的工作量，更令他們有機會受傷。有清潔姐姐在工作期間遭鋒利的垃圾刮傷，留下5吋長的疤痕。

一直關注拾荒街坊為環保回收出力的機構「拾平台」，於Facebook專頁分享一名清潔工的經歷，日前拾平台的工作人員與一班清潔工傾談時發現她們多次因工作受傷。一名負責倒垃圾桶的女清潔工煥姐（化名），早前掃後巷時被鐵支刮傷，導致足足停工兩個月，小腿上更留下5吋長的疤痕。

不過，煥姐對此早以習以為常，更表示：

錫身嘅，就做唔到掃街倒垃圾㗎喇！

▲ 有清潔工被鐵支刮傷留5吋長疤痕。（相片獲「拾平台」授權刊登）

事實上，清潔工受傷的事件屢見不鮮，每位工友身上都有不同的「戰績」。上月颱風海高斯襲港，有清潔工在八號風除下後，從家趕回垃圾站簽到途中，不慎在街上跣倒，導致左膝蓋斷裂移位，因而被迫休假。

亦有清潔工被玻璃、鐵罐等刮傷手，「已經習慣到無感覺」，扭傷、內傷等情況更不時發生。工作人員問對方有否報工傷，她回答由於當時未「簽簿」，不算在工作期間出事，現在只能停薪留職。

該名清潔姐姐希望早日康復，以盡快復工，因自己是家庭的經濟支柱。

依家睇跌打，敷次藥都有二百幾，唉……只能怪自己年紀大，做乜咁唔小心。

貼文引起不少網民關注，有人留言感謝清潔工人的付出，「各位工友要多多保重呀！多謝你地付出咁多辛勞令到啲街道咁乾淨」，亦有人呼籲大家多做一步，如有竹籤等垃圾，可以將其折斷，放入盒或包好，以免清潔工受傷，「大家安心，工友們安全，何樂而不為？」

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責任編輯：沈佩珊