【幼兒飲食】BB全身皮膚泛黃誤以為患肝病　兒科醫生拆解：食太多紅蘿蔔南瓜

▲ 幼兒食太多南瓜、芒果等，會導致全身皮膚泛黃。

看到嬰兒皮膚泛黃，父母就很擔心孩子身體是否出了甚麼問題。不過，家長先不用驚恐，「元兇」可能是嬰兒的飲食餐單。原來孩子加固食太多含豐富胡蘿蔔素的蔬菜，就會令他們的皮膚呈橙黃色，對身體並無害處。

台灣兒科醫生歐淑娟在其facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」發文，她表示最近在門診有媽媽問，

孩子的手腳都黃黃的，該怎麼辦？

攝取過量胡蘿蔔素

歐醫生為孩子進行檢查，發現其臉蛋、身體皮膚都偏黃，主要是手掌和腳掌特別明顯，但眼睛就仍然是明亮，眼白位置沒有變黃，所以排除是黃疸。

她表示，估計孩子因為加固食品吃太多胡蘿蔔素的食物，包括紅蘿蔔、南瓜、木瓜、芒果、番茄、菠菜等，造成「胡蘿蔔素血症」，令皮膚產生色素沉積。

含豐富胡蘿蔔素食物

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均衡飲食最重要

針對這個狀況，基本上毋須治療或服藥，只需要停止食用含豐富胡蘿蔔素的食材一段時間，隨著正常的新陳代謝，孩子的皮膚很快就會恢復如初。

提醒爸爸媽媽們，副食品都以攝取均衡為最高準則，各種營養素都是孩子們成長所需，別因為孩子偏愛某類食物而不小心偏食。

有網民表示，「我女兒小時候吃太多紅蘿蔔也會這樣黃，後來副食品就採用少量多樣化的方式給予」，而且不但小朋友，其實成人食用太多南瓜、番薯等，都有機會出現皮膚變黃的問題。

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責任編輯：王明芳