【好人好事】5年前救人留下英文詩詞令女兒產生興趣　港媽感謝中大學生：你有份培育女兒

▲ 港媽投稿感謝一名中大學生培育女兒興趣及價值觀。

幫助別人可能是一件小事，但隨時影響受助者的一生。一名港媽近日在網上投稿，表示幼女5年前受到中文大學英文系一名女學生幫忙後，因對方留下一疊英文詩詞，令女兒逐漸對英文文學產生興趣。時間飛逝，女兒今年已經升讀中學，港媽再次在網上向「救命恩人」道謝。

5年前救人留下英文詩詞

一名母親近日投稿至「CUHK Secrets」，表示5年前中大一名英文系的女同學救了她的女兒一命。當時她亦有到同一專頁發文道謝，表示該名女同學出手相救幼女後，沒有留下姓名，趕著離開之際，卻遺漏下了一個文件夾。

文件夾著數份英文工作紙，上面印有她的名字、班別和數首英文詩詞。港媽希望籍著專頁找到該名救命恩人，並歸還詩詞，但是5年期間都聯絡不上，最後就將詩詞隨意放在女兒的書架上。

港媽感謝培育女兒興趣

5年過去，當初受人幫助的小女孩已經升讀中學了。母親表示女兒對學校的英文文學課程展現出莫大的興趣和能力，原來是因為她一空閒便翻看那疊詩詞，非常喜歡英文文學。

港媽最後再次向該名大學生道謝：

我一直很相信以生命影響生命。英文系的這位同學，謝謝你留下的足跡。我女兒雪亮明辨是非黑白的眼睛，你有份培育的。

事件引起網民熱議，發佈短短2小時已有超過1千8百人讚好。不少網民認為「人間有愛」，更大讚該名母親：

懷著感恩知遇之心嘅媽媽，你先係培育如此優秀女兒嘅最大功臣！

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責任編輯：王明芳