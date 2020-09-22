【樂園重開】香港迪士尼樂園本周五重開推三大優惠　香港居民享「三人遊二人價」入場優惠

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受新冠肺炎疫影響，香港迪士尼樂園先後兩度關園，在6月18日重開不足一個月後，因本港第三波疫情而於7月15日再次閉園至今。樂園今日（22日）宣布9月25日重開，同時推出三大優惠。

迪士尼樂園今日宣布，「奇妙處處通」會員可享一日優先預約入園，即今日（22日）起可預約，而其他賓客亦可於明日中午12時正開始預約，詳情即睇：【樂園重開】香港迪士尼樂園宣布9月25日重開 「奇妙處處通」會員今日起可網上預約

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2020 年 9 月樂園門票及酒店優惠：

香港居民「三人遊二人價」奇妙優惠 由即日起至2020年11月15日期間入園，1日門票買二送一。即享二人價，三人遊優惠。 每位賓客於2020年11月15日或之前入園更可免費獲贈迪士尼頭箍（原價港幣$118）或耳朵帽子（原價港幣$99）一個！ 「奇妙處處通」會員可享「好友同行」優惠 即日起至 2020 年 11 月 15 日 以每位減免港幣$200 攜同好友入園暢玩 (適用於 1 日標準門票) 「香港居民：留港度假酒店房間奇妙優惠」 即日起至 2021 年 1 月 2 日標準客房連指定早餐（兩位）只需港幣$1,378 起 ，「奇妙處處通」會員更可享免費房間升級，七折房價 (由港幣$2,240 起) 預訂香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房 — 「仙杜瑞拉」主題套房或《魔雪奇緣》主題套房．

【新冠肺炎】4人限聚令、食肆營業限制等防疫措施 延長7天直至10月1日

KKday及KLOOK亦推出香港迪士尼樂園門票1日門票優惠，每張門票為580元（原價為639元）：

▲ （KKday網上截圖）

▲ （KLOOK網上截圖）

此外，港府今日宣布延長本周四（24日）到期的防疫措施7天，直至10月1日，即酒吧、酒館、浴室、所有公眾娛樂場所，包括卡拉ok、夜店、夜總會、展覽場所、主題樂園、派對房間、游泳池，惟仍有營業限制；至於食肆堂食時間可延長至午夜。另外，4人限聚令會維持不變。

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記者：郭家穎