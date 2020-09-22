【貪心準新郎】婚宴前數日被通知無位坐　準新郎勸朋友別來：但禮金照收

▲ 有台灣女網民指收到喜帖準備出席男友人婚宴，沒想到結婚前幾天被告知喜宴無位，但準新郎要求她不要到惟禮金照收。

朋友結婚出席其婚禮恭喜對方本一件開心事，原本準備好參加婚宴，沒想到最後被朋友「臨時踢出局」。台灣一名女網民於社交媒體氣憤稱，早前收到紅色炸彈已答應男友人出席其婚宴，卻在舉行婚宴前幾天，突被告知無位，更無恥地說，「別來了但禮金照收」，但她對於人情的數目感到疑惑，遂向網民請教。

台灣一名女網民於「爆怨公社」發帖指，最近收到男性朋友的紅色炸彈，邀請她參加其婚禮喜宴，當時女網民亦答應及準備參加。但在喜宴前幾日，男友人突告知她宴請的人數較酒席的人數多，她出現的話喜宴會沒有位置坐，便向她說,

別來了但禮金照收。

女網民無奈表示，她之前結婚時男友人有出席，並為她準備喜餅。然而，因朋友是男性，他舉辦喜宴女網民不會收到喜餅，也沒有位置可以吃飯，無助向網民提問，「請問大家禮金會包多少？」

網民：根本就係想攞禮金！



帖文引來不少網民熱議，大部分網民指不應封紅包，「沒吃沒拿又不被尊重，不用浪費錢包了」、「沒位置就加開啊！叫你不去就是你在他心中的位置不夠重要阿！還要繼續嗎」、「親戚不能動，只能從朋友開刀」及「這分明是想利用婚宴來撈一筆的」。

另外有網民表示，按當初男友人封紅包的金額回給對方，從此斷絕來往，

當初包多少，就還多少就好了，擺明就是來討禮金回去的而已。



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責任編輯：王明芳