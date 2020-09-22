通訊局批准直播體育賽事可加入廣告材料　成年觀眾播放時間提前至晚上11時

▲ 通訊局決定放寬對物業廣告和播放體育賽事及直播活動節目時加入廣告材料的規管。（資料圖片）

通訊局宣布，決定放寬對物業廣告和播放體育賽事及直播活動節目時加入廣告材料的規管，及「成年觀眾」節目播放時間的規定。通訊局認為，上述放寬措施可讓持牌機構在業務運作上有更大彈性，亦無損觀眾及聽眾的利益。經修訂的《業務守則》將於9月25日刊憲，並於同日生效。

通訊局指，已受其他監管制度規管的物業廣告將獲豁免遵守《業務守則》內有關提供所須文件的規定。不過，該類廣告仍須符合有關確保真實資料準確無誤和真確表達資料的條文，並須遵守所有適用的法例。

至於直播體育賽事及與賽事有關的節目，可加入廣告材料，惟須符合相關的條件和限制。至於在其他直播活動節目內加入廣告材料，通訊局會按個別情況考慮是否予以批准。「成年觀眾」節目播放時間在免費電視的最早播放時間，則由晚上11時30分提前至晚上11時。

通訊局亦批准由2021年1月1日起在香港作出新增頻率編配，新增37－43.5吉赫和66－71吉赫頻帶，為香港日後使用這些新頻帶支援5G和其他先進的無線通訊應用作好準備。

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責任編輯：陳子謙