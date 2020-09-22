【秋分湯水】秋分保健養生湯水　中醫推薦2款養生湯水滑腸通便

▲ 中醫推薦2款秋分時令湯水。

今年「秋分」在9月22日。跟據《漢典》，「分」可解作一半。在秋分那天，秋季已經剛好過了一半，而且太陽會直照在地球赤道上，所以日夜長短相等。「春分」也是一樣昼夜等長，民間有「立蛋」或「豎蛋」的玩意。秋分之後，太陽直射點向南移，南半球氣候漸熱，北半球漸冷。香港位於北半球，日照時間會越來越短，即日出遲和日落早。

天氣漸涼，注意保暖，汗濕更衣

日夜溫差漸明顯，氣溫慢慢下降。晨早出門、夜歸或體虛偏寒（手足不溫）人士，要注意保暖，特別是頸背部。在室外運動、工作或汗多人士，汗濕透衣宜更換，避免遇風受寒而傷風感冒。汗出時毛孔擴大，切忌貪涼吹風，或用力摩擦皮膚抹汗，此舉更易令毛孔直接受風吹和寒襲而生病。

天氣潮濕，飲食忌寒忌濕

未來數天仍間中有雨，天氣潮濕。平素脾虛濕盛體質者，易覺疲倦及食慾差；夾有腎虛者，可有腰膝痠軟；而有皮膚濕疹者，或皮損會加重。寒濕會損傷脾腎之陽，身體會怕冷和聚濕，最後生病。所以近期飲食忌寒忌濕！

齊心抗疫，預防流感

繼續要注意個人衛生，帶口罩，保持社交距離，盡量做適當舒展運動，飲食均衡，作息有時，思想樂觀正面，衣服適時加厚，預防流感。

保健養生湯水

節瓜味甘性平，這個時候較合適。

枸杞子在秋當令，明代李時珍《本草綱目》：“…秋采子，名枸杞子…”。常用於腰膝酸痛，眩暈耳鳴，內熱消渴等。稍加半個羅漢果，可潤肺利咽。

以下介紹2款簡單時令保健湯水，隨喜好加減。

1. 節瓜南北杏粟米紅蘿蔔湯

功效：健脾潤肺

成份：

節瓜2條－－健脾胃，生津止渴，解暑濕，通利二便

南北杏 1両 －－潤肺止咳（8錢南杏：2錢北杏）

粟米1條－－調中開胃

紅蘿蔔1條－－健胃消食

蜜棗或無花果適量

2-3人份量，10碗清水，煲1.5 - 2小時

宜：見口渴口乾、胃口差或腹脹。

忌：感冒咳嗽痰多、小便頻多不宜。

2. 枸杞子羅漢果茶

功效：滋補肝腎，潤肺利咽

成份：

枸杞子10-12粒－－性甘平，滋補肝腎，益精明目。

羅漢果半個（可連皮）－－性甘涼，清熱潤肺，利咽開音，滑腸通便。

宜：肝腎不足，見眩暈耳鳴眼花、口渴、便秘。

忌：感冒咳嗽痰多、大便頻多不宜。

2碗清水，煲15-20分鐘。

文章獲「陳家信中醫師」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜