【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】

▲ 一名幼童長期聽不清楚媽媽的說話，求醫後發現原來耳朵藏有陳年耳屎。

小朋友對父母的說話「聽唔入耳」，或許是孩子的耳屎太多。一名媽媽日前帶年幼兒子前往醫院求診，指出兒子總是對她的說話沒反應，要叫好多次好大聲才得到回應，情況持續了2年，懷疑兒子的聽力出現問題。經醫生檢查後發現，男童的耳道塞滿耳屎，因而影響聽力。

有網民把為男童清理耳垢的情況拍下影片，並投稿至一個影片facebook專頁。從影片中可見，男童年齡尚幼，臉上流露出不安感，媽媽站在身旁固定兒子的頭部。醫護為男童多次注射液體，將陳年耳垢溶化流出，之後用夾子直接將多塊2cm及1cm的耳垢夾出。

媽媽︰真的錯怪你了

媽媽在帖文中分享道，自己一直怪錯了兒子，常以為兒子的反應慢，兒子總是對她的說話聽不入耳，「媽咪真的錯怪你了！」

我以為你是反應比較慢，每次我叫你，要叫很多次要很大聲你才應我，整整兩年……

▲ 男童的耳朵內藏陳年耳屎。（影片截圖）

她對於一直忽視了兒子的耳朵健康感到愧疚，以前兒子生病看醫生時，已有醫生曾說他的耳朵被塞著，看不到耳膜，建議媽媽「放點油」清理，但她沒有理會。

你沒投訴什麼，我也不敢去挖它，因為我覺得自己會掉出來的。

開電視及說話都特別大聲

直至她發現兒子開電視特別大聲，總說自己聽不清楚，甚至連說話也特別大聲，媽媽才感到不妥。當她拿燈照一照兒子的耳朵，驚覺其耳道真的好塞，「放了油幾天也沒好轉，還會痛。」媽媽惟有翌日求醫 ，醫護為他洗了一大堆耳屎出來，「我真的沒想過小孩耳朵裡面有那麼多耳屎！ 」

以下為部分耳垢清理過程︰

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媽媽指出影片只是清理過程的一小部分，兒子的耳屎之多令她大開眼界，她提醒其他家長要多留意孩子的一舉一動。

往往不是小孩錯，是我們忽略了。

專科醫生︰勿自行使用棉花棒

耳鼻喉科專科醫生陳鍵明過往接受TOPick訪問時指出，醫學上常使用兩種噴劑，一種用於乾性耳朵，用以軟化耳垢，令耳垢更易推出耳道；另一種是溶解噴劑，令耳垢溶化後流出耳朵。

他指出噴劑效果要視乎耳垢分量而定，如只是輕微積聚，可以幫助耳垢離開耳道；但若耳垢堵塞情況嚴重，就需到專科醫生求診，以便洗耳或由專用儀器將耳垢吸出。

陳醫生不建議自行使用棉花棒、耳刮等器具掏耳，因為外耳道有自動機制，由耳膜處向外蛻皮，將耳垢自然推出，原理如表皮角質一樣，理論上毋須再處理。若常用棉花棒掏耳，反而會將耳垢愈推愈入，引致耳道發炎、聽力減弱。

一旦感到耳痛或聽力受阻、耳垢有嚴重阻塞，宜盡早求醫。但若只是一般耳痕，或只是內部發炎或敏感導致。而敏感引起的耳痕，可輕輕在牙骹位置按摩，切忌用工具伸入耳道圖「止癢」。

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責任編輯︰林綺玲