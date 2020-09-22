【酒店優惠】香港天際萬豪推「探索大嶼山」住宿計劃　房租1,600元起回贈千元餐飲消費額【附預訂連結】

▲ 雙人海景豪華房。(酒店提供)

香港天際萬豪酒店早前推出探索大澳住宿計劃反應熱烈，酒店再下一城，擴濶至大嶼山其他景點，包括大澳漁村、貝澳泳灘、下長沙泳灘、鳳凰徑(伯公坳)；此「探索大嶼山」住宿計劃免費安排單程專車接載客人前往以上其中一個大嶼山自選郊遊點，讓一家大小親親大自然之餘，同時又可盡享愜意舒適的酒店住宿和豐盛的自助晚餐。是次住宿計劃還額外送贈房內迷你酒吧、提早於早上11時登記入住及延遲退房時間至下午3時。

▲ 貝澳泳灘及長沙泳灘水清沙幼， 同是大嶼山熱門景點 (圖片來源: 香港旅遊發展局)

「探索大嶼山」住宿計劃詳情如下：

入住日期：即日至2020年12月31日 (不適用於2020年12月22、24至26日)

每房每晚$1,600元起 (星期一至五) /$1,800元起 (星期六、日及公眾假期)

另加$800元升級入住豪華灣景套房連行政酒廊服務或相連豪華客房(共兩房)

▲ 住一晚1,600元起，可獲贈1,000元餐飲消費額。（酒店提供）

住宿計劃優惠包括：

•一晚豪華雙床客房住宿

•免費單程交通由酒店前往以下其中一個地點: 大澳漁村、貝澳泳灘、下長沙泳灘、鳳凰徑(伯公坳)

•入住當晚於天際咖啡室自助晚餐# (兩位成人及兩位小童)

#自助晚餐只於逢星期四至日、公衆假期和前夕供應。於星期一至三入住，每房則可獲$1,000餐飲消費額，以用於入住期間惠顧酒店餐廳、酒吧或客房餐飲服務。

•免費享用房內單次迷你酒吧(不包括酒精飲品)

•提早於早上11時登記入住及延遲退房時間至下午3時

•免費酒店泊車位乙個

•免費享用健身室及室內游泳池

•免費酒店穿梭巴士來往酒店及東涌港鐵站

備註：房價另收加一服務費

查詢：3969 1888

記者：郭秀芳