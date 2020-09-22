【陪讀外傭】港媽欲聘識英文菲傭陪仔睇書　中介反駁陪讀非職責掀爭議

▲ 有港媽欲聘請識英文的外傭，可以陪兒子睇書，卻遭中介反駁陪讀非外傭職責。

外傭是父母的好幫手，她們協助照顧小朋友、做家務、煮飯等，工作也不輕鬆。近日有港媽在社交平台分享欲聘請識英文的外傭，可以陪兒子睇書，卻遭中介員工反駁陪讀非外傭職責，也掀起網民對於外傭應否陪讀的爭議。

該名港媽上周三（16日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示近日欲透過中介公司聘請外傭，她向中介員工指想找一個識講英文的外傭，並屬意菲傭。對方問她原因，她回應︰

其中一個，我話可以陪小朋友睇書，佢話唔係姐姐應該做嘅嘢。

外傭識英文方便溝通

她反問網民是否真如中介所言，外傭陪小朋友睇書非職責。她補充，自己在工餘時間會陪兒子閱讀、做功課，從沒依賴外傭教兒子，家中亦有幾套點讀筆及伴讀機械人。她理解每個外傭湊小朋友的方式都不同，她暫時遇過三個外傭，都是喜歡跟小朋友唱歌和講故事。

其後她解釋，想聘請識講英文的外傭原因是︰

溝通到，唔想陪仔學埋啲唔鹹唔淡廣東話，另外講英文嘅姐姐有多個好處，阿仔睇書時，起碼佢知本書講咩，唔洗中又唔識英又唔識。

她透露兒子不時學家中印傭說話，而且兒子還小，處於每事問的年紀，不希望當兒子問起外傭時，她經常說不知道。

網民︰上門補習老師唔會洗埋廁所

帖文一出，網民意見兩極。有網民認為外傭只是家務助理，即使她識英文也非純正，反而怕教錯小朋友。另有網民嘲諷「你搵上門補習會唔會叫老師幫你洗廁所」。其中一名網民直言「陪讀當然唔係工作範圍」，不過湊小朋友的過程少不免「陪玩陪睇吓書陪聽吓歌」。

此外，有網民有感港媽的要求合理，「又唔係教書温書做功課，姐姐陪伴係應該」、「講真要佢睇住小朋友同佢玩，睇書唱歌好基本啦，如果唔係有咩玩」。有人留言指出，請識英文外傭方便得多，「起碼佢買嘢都識睇包裝，屋企食物不會搞錯俾小朋友」。

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責任編輯︰王明芳