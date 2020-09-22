香港永明金融逆市招募    對香港100%信心與關心

2020年是不平凡的一年，香港永明金融行政總裁趙法衡(Fabien Jeudy)認為，疫情沒有改變公司對香港的信心，堅信在逆境下要更加做好本份，提供優質的理財服務，始終如一與客戶並肩同行。

「永明金融歷經第一次世界大戰、大蕭條、第二次世界大戰及爾後的不同危機。在發展業務的同時，一直支持社會的可持續發展，鼓勵大眾建立健康生活模式。在逆境下，我認為更加要忠於及實踐公司的使命：幫助客戶建立終身理財保障及建構健康生活。」

▲ 香港永明金融行政總裁趙法衡(Fabien Jeudy)。

逆境下業務仍錄增長

根據保險業監管局最新發放的長期保險業務統計數字，按2020年首6個月個人人壽新造直接業務的年度化首年保費計算，香港永明金融錄得按年增長36%，反觀同期市場整體倒退44%，是在該統計所涵蓋的公司內，少數錄得正增長的公司之一。

趙法衡表示：「我們的工作是時刻做最好的準備、隨時候命，在客戶有需要時能立即幫忙。我們思考的，不是如何To Take，而是To Give，即公司可以為客戶以至為社會做甚麼。」



「我們要想辦法在『新常態』下如何滿足客戶一貫的保障及理財需要，加上疫情或對個別客戶的財務狀況造成挑戰，理財顧問應該為客戶進行全盤審視，再給予合適的建議。故此，數碼化是我們策略優先工作之一，Empower理財顧問為客戶提供更佳的服務，同時也讓客戶有選擇可隨時隨地管理保單。」

4月，公司推出數碼銷售系統，理財顧問全程遙距協助下幫助客戶完成個人保險的投保，客戶可以直接在螢幕上簽名，省卻列印保單申請表的麻煩，並在投保成功後選擇接收及簽收電子版保單合約。



▲ 香港永明金融未來將加強數碼化，便利客人及團隊。

趙法衡強調，公司未來5年計劃投放10億元加速香港業務的數碼化，目前也在招聘這方面的專才加入，但數碼化並不代表理財顧問的重要性下降：「我認為理財顧問的角色是不可或缺的，他們的感性、同理心，能夠更明瞭客戶的需要，新的數碼平台及工具讓他們如虎添翼，能夠更快捷及到位提供理財諮詢服務。」

永明才俊學院的設立，便是招募具潛質的人才培育成理財顧問。現時，理財顧問團隊人數逾2000人。現時永明才俊學院的成員，佔整體理財顧問團隊約一成，冀未來的比例能提升至三成。

▲ 香港十大傑出青年、有「亞洲攀石王」之稱的黎志偉先生為永明才俊學院的新成員 ，是永明才俊學院發展及培訓計劃的一部份。

珍惜香港為社會作貢獻

「To Give」的精神也體現在支援社會慈善事業上，公司於3月及4月捐贈食米及消毒搓手液予長者及兒童，又向循道衛理觀塘社會服務處捐款，支持該組織轄下名為「拾落穗者」的食物銀行； 7月贊助香港糖尿聯會發行的兒童繪本《婆婆有古怪？﹗》，旨在向幼童及其家長推廣健康生活，以深入淺出的方式解釋及預防糖尿病。

▲ 香港永明金融推廣社區預防糖尿病，包括成立專為糖尿病前期人士而設的《掌糖人計劃》及設Facebook群組《糖不得冰室》。

自2008年起冠名贊助的永明金融赤柱國際龍舟錦標賽，雖然今年受疫情影響未能如期舉行，之前與員工一起參賽的趙法衡認為雖感可惜，但最重要是發揮龍舟精神。

趙法衡解釋遁：「龍舟活動彰顯力爭上游、堅持到底的精神。每一位選手都需要付出，群策群力才能推動龍舟前進。我們的公司文化除了是以客為本，還有是at our best ，正正員工和理財顧問每天都要全力以赴。我很自豪公司早前在2020年第五屆亞洲最受信賴壽險代理與經紀大獎獲得三個獎項，其中包括年度最佳保險公司的殊榮，證明我的努力得到認同。」

▲ 香港永明金融自2008年起冠名贊助永明金融赤柱國際龍舟錦標賽，公司上下均可參與其中。

(資料由客戶提供)