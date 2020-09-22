黃秋生網上義播《仲夏夜之夢》為演藝生籌款　夥朱柏康+陳淑儀明年再踏台板

▲ 秋生預告將網上重播其舞台劇《仲夏夜之夢》。（大會提供）

由黃秋生、朱栢康及陳淑儀主演主演舞台劇《ART呃》原於今年8月上演，惟因疫情影響而延期，現定於2021年8月在香港演藝學院歌劇院公演8場，詳細演出日期及早鳥訂票詳情將於不日公佈。重踏台板的黃秋生，跟兩大好戲之人合作，相信有不少火花。

秋生創辦及擔任藝術總監的「神戲劇場」（神戲），疫情下努力拓展劇場新常態，利用網絡空間尋找連結觀眾的舞台。

秋生早前在台灣拍劇數月，不忘和團隊研究，積極建立「神戲劇場會員專區」，是集合圖文及影音檔案分享、會員互動的網上平台。

▲ 秋生早前發放電影《放‧逐》花絮照。（取自facebook）

內容包括由秋生主理的「小草堂」，由他親自以影像回答問題的「黃大先解信」、以保育廣東話為宗旨的「說書人生秋黃．天空小說」及「小草骨董店」，以發佈從未曝光照片及個人各樣珍藏。

秋生早前在網上發佈了兩張電影《放逐》的劇照，共獲得3萬多Fans點讚，近千個回應表示支持。

▲ 朱柏康憑《金都》人氣升。（大會提供）

神戲會員專區平台將於9月下旬啟用試閱，10月開始正式接受訂閱，這將會是秋生和Fans最能保持緊密交流的國度。

「神戲在線」另一新開立的數碼項目，是秋生挑選播放片單，頭炮將是2016年度演出《仲夏夜之夢》網上劇場重溫/義播。

▲ 陳淑儀是資深劇場人。（大會提供）

秋生是香港演藝學院榮譽院士、亦是演藝校友會榮譽主席，對應屆畢業的學弟學妹「甫畢業即失業」的困境感同身受，遂發起是次義播為這班演藝新力軍做點事，支持香港演藝學院校友會的「2019-2020 年度學生支援計劃」。

義播將於9月22 日起接受門票預訂，票價$88（ 加設自訂票價選項），播放期為9月30 - 10月20日，每張門票可以48小時內重溫節目。