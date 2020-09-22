【食用安全】全球暖化致永久凍土融化釋出水銀　世界最長三文魚河流水銀量30年後恐超標

▲ 全球溫室氣體排放量若按目前速度增長，貫穿美國、加拿大的育空河魚類水銀含量恐超標。

若全球暖化問題持續，人類最終自食其果。美國一項研究指出，全球溫室氣體排放量若按目前速度增長，永久凍土（permafrost）將融化，釋出水銀（甲基汞）等有毒物質，並污染貫穿美國和加拿大的育空河（Yukon River），為世界最長的三文魚河，若不限制溫室氣體排放量，至2050年積聚於魚類的水銀含量或超出安全標準，全球同受影響。

據NASA及路透社報道，是項研究由美國科羅拉多州國家冰雪數據中心（National Snow and Ice Data Center）進行，研究結果本月16日於科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表。

永久凍土是指至少連續兩年溫度為0°C或以下的土壤。2018年，研究團隊與美國地質調查局及其他機構曾進行研究，估計北半球永久凍土的水銀含量幾乎是全球土壤、海洋、大氣層含量總和的2倍。

研究指出，若按目前碳排放量的增長速度，至2050年，育空河魚類的水銀含量將超出美國聯邦安全的準則。至2100年，育空河的水銀含量將增加一倍。首席研究員Kevin Schaefer指出，這標誌整個北極將會發生的事情，育空河出現的問題將影響全球，永久凍土釋出的水銀會污染河流，最終會污染海洋，繼而影響全球。

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高含量水銀或影響胎兒發育

食安中心指，魚類是人們攝取到水銀的主要食物，當孕婦進食含水銀的魚類，胎兒便會攝入水銀。水銀是毒性最強的汞形態，可損害人體神經系統，尤其是發育中的腦部。此外，甲基汞不會因製成罐頭、冷凝等加工處理技術，或經烹煮而降低，建議孕婦、計劃懷孕的婦女及幼童，則應避免進食汞含量可能較高的魚類。

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責任編輯：羅嘉欣