【Rolex手錶】勞力士收藏家品評新舊水鬼　推介5款舊裝Submariner最平11萬可入門

▲ 擁有20多年收藏勞力士資歷的Ivan Sir認為，Rolex有新錶推出或舊錶停產，都會激起一陣炒風，大家宜等熱情冷卻，炒價回落才入手購買。

勞力士9月1日正式公布了今年的年度新錶，焦點落在大革新的潛水錶Submariner系列之上，到底新Submariner的推出，如何影響舊裝錶價格？新錶應該以甚麼價位入手？舊裝Submariner又有甚麼選擇？我們找來Ivan Sir跟大家分析一下。

擁有20多年收藏勞力士資歷的Ivan Sir，由新裝勞力士手錶玩到上百萬的舊裝錶，幾乎不同年代的錶款都遇過，對款式的演變瞭如指掌。

▲ 今年新款Submariner Date Ref.126610LN，搭載3235型機芯，錶殼尺寸比原來的增大了1mm。（售價︰$71,300 / 湯炳強攝）

今年全新面世的升級版Submariner，到底跟上一代有何最大分別，Ivan Sir解釋︰

新一代潛水系列最大分別是腕錶大了，舊的系列是40mm錶面尺寸，闊度至霸的之前，現在增加至41mm，手錶看上去比之前大隻。還有以前的設計錶腳較闊，現在較為收身，接近舊有的設計，以我經驗認為配戴起來較舒服。

▲ 同屬今年新款的Submariner Ref.124060，置入全新3230型機芯，動力儲備更提升至約70小時。（售價︰$63,100 / 湯炳強攝）

他表示，其他的改變主要是換了新機芯，Submariner Date以3235取替3135，效能由可以備用48小時增加至約70小時。還有上一代錶面6時位只有「SWISS MADE」字樣，現在在兩個字中間多了一個皇冠標誌，以象徵屬最新設計。

避免以太高價位入手

大家常說早買早享受，問到Ivan Sir現在大家又是否應該第一時間入手新錶，他這樣說︰

現在這批新款手錶全都有炒價，舊裝的因為停產所以一樣在炒，所以在此時候買我認為炒價追得略高，因為手錶停產的炒、新的又炒，早前綠圈Submariner更曾經售19萬多，但手錶本身只是7萬多，炒貴了足足12萬，它未來能否保持這個價位有點難以估計，我估熱情冷卻了是可以便宜一點入手，舊裝亦是同樣原理，現在剛停產令大家發燒，價錢就追得很厲害。

能否升值視乎兩大因素

勞力士每逢推出新錶，該款式的舊裝就會升值，這是否不變的定律？Ivan Sir分析︰

要看看它有沒有復刻版元素，好像上一次出新版Sea Dweller，因為它加了紅字（第一代原祖的經典特色），因此新款式推出的時候，所有紅字的舊裝價格亦有被帶動。今次的綠圈黑面Submariner Date，我估計可能會影響到2000年出的綠圈黑面版本，即最50周年版16610LV。但亦要看拍賣市場，因為兩者影響都有。

▲ 今年新款的綠圈黑面Submariner Date Ref.126610LV，最高峰時被炒至19萬多。（售價︰$74,600 / 湯炳強攝）

原來Ivan Sir對Submariner也有情意結，因為他玩舊裝勞力士都是由這個基礎款式開始。他更說︰

它是勞力士內的一個基準，當年（1953年）這款有放大日曆的潛水錶一推出後就大受歡迎，甚至它的受歡迎呈度是所有錶最多，當年比地通拿還要高。

Ivan Sir推介5枚舊裝Submariner︰

▲ 1680入門版之一（售價︰$118,000 / 湯炳強攝）

▲ 1680入門版之一（湯炳強攝）

1. 1680入門版之一

出廠年份︰約1979年

「你問我Submariner舊裝入門推介，我經常說是5513又或是1680，兩者的分別是1680設有日曆，有plexiglass（膠面），就如這枚1680也不過是10萬出頭，如果狀態好可能會多一萬或數千元，有些會有很漂亮的對色黃夜光及針，就會增加了舊裝的味道。」

售價︰$118,000

▲ 無日曆5513入門版之二（售價︰$115,000 / 湯炳強攝）

▲ 無日曆5513入門版之二（湯炳強攝）

2. 無日曆5513入門版之二

出廠年份︰約1988年

「這只有dome shape（半球狀）的膠面，是無日曆版本，而最便宜是這枚後期的5513 glossy dial（令面），如果狀態好的話，淨錶的價錢$80,000至$90,000不等。」

售價︰$115,000

▲ 單紅1680 Red Sub（售價︰$215,000 / 湯炳強攝）

▲ 單紅1680 Red Sub（湯炳強攝）

3. 單紅1680 Red Sub

出廠年份︰約1970年

「如果喜歡有特色的款式，這枚早期1680版本有Red Sub即紅字淺潛，不知何解大家對紅字都情有獨鐘，現在此錶大約20萬。」

售價︰$215,000

▲ 5513 Maxi Dial（售價︰$203,000 / 湯炳強攝）

▲ 5513 Maxi Dial（湯炳強攝）

4. 5513 Maxi Dial

出廠年份︰約1978年

「大家想追高級版本有此5513 Maxi Dial，maxi意思是指錶的粉面夜光是最大的，我手上這枚是mark 1（屬此型號的第一期生產）maxi 1，夜光是最大的，你可見是很漂亮的深黃色，字面比較簡約。」

售價︰$203,000

▲ 5512 尖嘴殼（售價︰$490,000 / 湯炳強攝）

▲ 5512 尖嘴殼（湯炳強攝）

5. 5512 尖嘴殼

出廠年份︰約1960年

「如果喜歡比較懷舊的，有此5512 Submariner，是50年代尾60年代初生產。此錶我們叫作lacquer面，或叫PCG（Pointed Crown Guard）尖嘴殼，當時手錶出的時候是一個很大特色，殼型不一樣，膊頭（錶冠上下位置）早期是尖的，整個面呈現一個令的黑色，好像一些黑色lacquer塗在木上的反光效果，這個價錢會比較貴。」

售價︰$490,000

▲ 近年舊裝勞力士大受歡迎，而且價錢比新錶還要矜貴，不過為防買到假貨，大家買的時候要打醒十二分精神，Ivan Sir一定會仔細檢查手錶的所有編號。（湯炳強攝）

舊裝錶保養4大要點

1. 確保膠面要密封：Dome shape膠面要密封，加上內裏結構有一個glass ring壓著，可確保內部不會容易入水氣而影響錶內的結構。

2. 將錶冠扭緊：平日配戴的時候要將錶冠扭緊，手錶的防水功能是基於要扭緊錶冠，鬆開就不能防水了。

3. 切忌浸水：這類已有數十年歷史的舊裝潛水錶，千萬別用作潛水，平日配戴時洗手或落微雨還可，遇上傾盆大雨的話就要小心保護手錶，戴著沖涼或浸水更要避免。

4. 儲存於乾爽地方：存放手錶的時候要看地方是否乾爽，如果屋企是向海或潮濕的話就要小心。

記者︰梁靜詩