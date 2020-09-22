【對抗罕病】雙胞胎患肌肉萎縮症被預言活不過18歲　兄成軟件工程師弟考上博士活出奇蹟

▲ 內地一對雙胞胎兄弟患有脊髓肌肉萎縮症罕見病，2人努力讀書活出精彩人生。

內地一對雙胞胎兄弟患有脊髓肌肉萎縮症罕見病，身體各處肌肉退化引致脊骨彎曲，影響心肺功能，曾被醫生預言活不過18歲，他們未有向生命屈服，一直努力讀書生活，成績優異，如今兩人已31歲，哥哥成為軟件工程師，弟弟大學中醫學系畢業後工作，現時考上博士生繼續進修自我增值。兄弟沒有受罕見病打倒，活出奇蹟。

據內地《今日女報》報道，現年31歲的雙胞胎兄弟龔前文和龔後武，於3歲時確診患有脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy, SMA)，成因不明，大部份與遺傳基因病變有關，患者因脊髓內控制運動神經的前角質細胞退化，致肌肉逐漸萎縮，未有根治方法，醫生曾一度斷言龔氏兄弟只能活到18歲。

▲ 雙胞胎兄弟龔前文和龔後武同患有脊髓肌肉萎縮症罕見病。（圖片︰今日女報）

父兼母職照顧罕病兒

媽媽在龔氏兄弟9歲時離世，爸爸父兼母職照顧兩位罕見病兒，為了讓他們讀書，拼命接散工掙錢，每天工作逾16小時，但兩兒子的病情持續惡化，慢慢無法長期走路站立，需要以輪椅代步。不幸中的大幸是兩兄弟非常懂事生性，努力讀書沒有自暴自棄，讀小學時爲了省錢，兄弟共用一套課本沒有怨言，成績亦沒落後。

兩兄弟均考上大學，哥哥龔前文讀河北唐山師範學院，弟弟龔後武被湖南中醫藥大學錄取。哥哥受訪時回想到當時開學，家裏沒錢交學費，有好心人從報道知道他們的病況困境，默默地資助兄弟4年學費。

這份恩情，我們會記一輩子。求學路上，我們每次取得的成績都離不開身邊人的鼓勵和幫助。除了有愛心人士經濟上的資助，學校的老師和同學更是無微不至的照顧。

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感謝老師同學幫忙

脊髓肌肉萎縮症行動不便受阻，兩兄弟在求學路上並非完全順暢，弟弟表示考上大學後，選科時受限，他牢記恩師章小純的話︰

我幾年前有一個殘疾學生，通過自己的努力現在非常出色，你將來一定也能跟他一樣。

同學的幫助也很大。讀書時期，龔後武到飯堂不方便、上課爬樓梯非常吃力，班長召集同學開班會，決定全班動員38個男生輪流揹著他去上課、去圖書館，而十多位女生爲他送飯。

哥哥龔前文讀書的狀況亦困難，當時宿舍離教學樓有500米左右，學生們習慣踩單車代步，但對於雙腿無力的龔前文來說，這500米如同長征，同班同學成立愛心小組，每天有專人踩單車載他去上課。

兩兄弟成績優秀

畢業後，龔前文在一間計算機公司當軟件工程師，而弟弟出來工作後想繼續進修，今年7月，龔後武第3次終考上博士，收到湖南大學博士研究生錄取通知書。弟弟表示完成博士學位後，希望繼續從事科研工作，在醫學範疇中研究人工智能。

大家都說我們兩兄弟把人生活成了奇蹟，那我們要繼續精彩地活下去。

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責任編輯︰王明芳